مصطفى الفقي: مصر لديها أوراق كثيرة يمكن استخدامها في أزمة السد الإثيوبي.. فيديو

قال الدكتور مصطفي الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، إن إثيوبيا تحاول ان ترهقنا في التفاصيل وتعمل على تجزئة هذه الموضوعات وهذا لاشغال المفاوض المصري والسوداني.





وأضاف مصطفي الفقي خلال مداخلة هاتفية في برنامج يحدث في مصر المذاع على قناة ام بي سي مصر، أن مصر لديها أوراق كثيرة يمكن ان تستخدمها في أزمة سد النهضة لافتا الى ان الدول التي تؤيد اثيوبيا الان تعدل موقفها وذلك لأن هناك ضغوطا من المؤسسات العالمية والدولية لمراجعة ما حدث في سد النهضة.





وأوضح مصطفي الفقي ، أن الإعلان عن ملء السد والتراجع عنه رسميا هذا يعني ان هذه محاولة للبحث في ردود الفعل الانية للحدث واكد علي ان هذه مسائل معتادة في سيناريوهات التضليل. الإعلان





وتابع: أن أثيوبيا فقدت الاحساس بالاخوة الافريقية ولا يفكرون الا في انفسهم وهم عازمون على المضي في إجراءات استفزازية لمصر .





واستكمل : أن مصر لديها الآن جبهة غربية على وشك الاشتعال ومن وجهة نظرهم أن هذا الوقت مناسب تماما لتحريك الأمور في غير الاتجاه الذي تراه مصر .











