AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مصطفى الفقي: مصر لديها أوراق كثيرة يمكن استخدامها في أزمة السد الإثيوبي.. فيديو

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 11:37 م
مصطفي الفقي
مصطفي الفقي
Advertisements
إبراهيم القادري
قال الدكتور مصطفي الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، إن إثيوبيا تحاول ان ترهقنا في التفاصيل وتعمل على تجزئة هذه الموضوعات وهذا لاشغال المفاوض المصري والسوداني.

وأضاف مصطفي الفقي خلال مداخلة هاتفية في برنامج يحدث في مصر المذاع على قناة ام بي سي مصر، أن مصر لديها أوراق كثيرة يمكن ان تستخدمها في أزمة سد النهضة لافتا الى ان الدول التي تؤيد اثيوبيا الان تعدل موقفها وذلك لأن هناك ضغوطا من المؤسسات العالمية والدولية  لمراجعة ما حدث في سد النهضة.

وأوضح مصطفي الفقي، أن الإعلان عن ملء السد والتراجع عنه رسميا هذا يعني ان هذه محاولة للبحث في ردود الفعل الانية للحدث  واكد علي ان هذه مسائل معتادة في سيناريوهات التضليل.

وتابع: أن أثيوبيا فقدت الاحساس بالاخوة الافريقية ولا يفكرون الا في انفسهم وهم عازمون على المضي في إجراءات استفزازية لمصر .

واستكمل : أن مصر لديها الآن جبهة غربية على وشك الاشتعال ومن وجهة نظرهم أن هذا الوقت مناسب تماما لتحريك الأمور في غير الاتجاه الذي تراه مصر .



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصطفى الفقي: موقف السودان أصبح أكثر وضوحا ويميل لجانب مصر في ملف سد النهضة

مصطفى الفقي: الفضل يرجع للرئيس السيسي في تدويل قضية سد النهضة.. فيديو

مصطفى الفقي: لو العرب دعموا مصر في أزمة سد النهضة أثيوبيا هتقف انتباه

مصطفى الفقي: كل دولة تبحث عن مصالحها بخصوص سد النهضة.. فيديو

مكايدة وبدون نية نظيفة.. مصطفى الفقي عن التعنت الإثيوبي في أزمة سد النهضة.. فيديو

وزير الري: المفاوضات مع إثيوبيا بدأت قبل 2011 حول سد آخر غير سد النهضة ..فيديو

ترشيحاتنا

بـ تاتو جذاب.. هنا الزاهد بإطلالة تخطف الأنظار على البحر.. شاهد

الصحة: تسجيل 913 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 59 وفاة

شاهد.. لحظة اعتداء عميل على موظف بمطعم وجبات سريعة شهير بسبب كمامة

فهموا كلامى خطأ.. عبد الرحمن أبو زهرة: مقدرش أعيش بدون دراما وفكرت فى الاعتزال بسبب الضغوط

السودان: تراجع مستويات النيل بنحو 90 مليون متر مكعب

شاهد| رجل أخضر يحمل سيفا يقتحم مدينة الإنتاج الإعلامي .. والداخلية تطالبه بتسليم نفسه

AdvertisementS

شاهد| رجل أخضر يحمل سيفا يقتحم مدينة الإنتاج الإعلامي .. والداخلية تطالبه بتسليم نفسه

الحرب ضرورة مهما كان الثمن.. عماد أديب معقبا على بدء إثيوبيا ملء سد النهضة

الخارجية تتولي الأمر..أول تعليق من وزارة الري بعد قرار إثيوبيا بدء ملء سد النهضة

أول رد سوداني على إثيوبيا بعد الإعلان عن بدء ملء سد النهضة

علاقة غير شرعية.. كشف لغز جثة شاب مقتول بطلقات نارية بالمنصورة

برلماني يقترح إلغاء رسوم الباص والأنشطة من مصاريف المدارس الخاصة

الصحة: تسجيل 913 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 59 وفاة

صور الأقمار الصناعية تكشف تورم خزان "النهضة" .. الحقيقة الكاملة لبدء إثيوبيا ملء السد وتراجع مستوى مياه النيل

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بخصوص السفير السعودي في تركيا

انخفاض كبير .. الصحة تعلن تفاصيل أعداد إصابات ووفيات كورونا اليوم

بعد الانتقال لـ العاصمة الإدارية..السيسي يطالب بـ صياغة إطار شامل لاستغلال الاصول والمباني الحكومية الحالية بالقاهرة

رسميا.. تركيا تبدأ التنقيب عن النفط شرق المتوسط لمدة شهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو عاوز تحافظ على رشاقتك.. طريقة عمل كيكة الموز بالشوفان

رسميا.. الكشف عن رولز رويس رايث Kryptos Collection.. صور

بـ الأصفر الجريء.. أروى بإطلالة صيفية من أحدث جلسة تصوير.. شاهد