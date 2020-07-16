حماية المستهلك: نتابع أي كيان يقدم خدمات إلى المواطنين.. فيديو

أكد الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز يقوم بمتابعة كافة الكيانات التي تقدم خدمات إلى المواطنين وفي حالة عدم الالتزام يتم تنفيذ القانون والاستعانة بالنيابة العامة.





وأضاف فرج خلال لقاء له ببرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور أن الغرامة الموقعة تكون من 10 آلاف جنيه إلى مليون جنيه وتتضاعف الغرامة مع تكرار "الجرم.





وتابع القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك أنه يمكن أن يتم تقديم الشكوى على الخط الساخن للجهاز 19588، أو من خلال المكاتب المخصصة لذلك أو من خلال رقم الواتس آب على رقم 01281661880.



