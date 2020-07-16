بورتو بطلا للدوري البرتغالي للمرة الـ 29 في تاريخه

توج فريق بورتو بـ لقب بطولة الدوري البرتغالي الممتاز بكرة القدم؛ مساء أمس الأربعاء، عقب فوزه أمام سبورتينج لشبونة بهدفين نظيفين على ملعب "الدراجاو".





وانتهى الشوط الأول للمباراة بـدون أهداف على الرغم من محاولات الفريقين القتالية، ولكن الشوط الثاني تمكن فريق بورتو من التسجيل في الدقيقة 64 عن طريق دانيلو بيريرا؛ ثم أحرز الهدف الثاني موسى ماريجا في الدقيقة 90 ليفوز الفريق بالمباراة.





ويعد فوز الفريق الـ 25 هذا الموسم مقابل 4 تعادلات و3 هزائم؛ توج بورتو باللقب برصيد 79 نقطة بفارق 8 نقاط عن بنفيكا صاحب المركز الثاني.





وتوج بورتو باللقب الـ 29 في تاريخه، حيث يعد ثاني أكثر فريق برتغالي تتويجًا بالبطولة.



