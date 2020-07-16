من ضمنها جيب رانجلر.. تعرف على أفضل سيارات الديزل لعام 2020

من المعروف أن سيارات الديزل تتميز بكفاءة عالية مقارنة بمحرك البنزين مع توفر العديد من ميزات التقنية والسلامة القياسية ودائما ما يكون سعرها منخفضا مقارنة بباقي السيارات، كما تعد سيارات الديزل من أفضل السيارات التي تقطع مسافة أكبر من سيارات بنزين بنسبة 30% للجالون الواحد من الوقود.
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ومن أفضل سيارات الديزل في 2020 هي مازدا CX5 2019 وتتميز هذه السيارة بكابينة راقية ذات تصميم متطور ومعززة بعناصر مثل عجلة القيادة ومغطاة بالجلد، وتتميز مازدا CX5 بنظام المعلومات والترفيه مع شاشة تعمل باللمس قياسها 7 إنش وراديو الأقمار الصناعية عالية الدقة و سماعات وبلوتوث، ومنفذي يو-اس-بي ونظام الملاحة وتطبيقات ذكية مثل أندرويد أوتو وآبل كار بلاي.
كما تعد لاندروفر سبورت 2020 هي أفضل سيارة ديرز على الإطلاق وتتميز بالتعامل الجذاب والقدرة الممتازة على الطرق الوعرة كونها تتسع لـ 5 أشخاص وتحتوي هذه السيارة على محرك توربو ديزل V6 بقوة 355 حصانًا مع ناقل حركة أوتوماتيكي ب8 سرعات كما تستهلك حوالي 10.69 لتر لكل 100 كم في المدينة و8.4 لتر لكل 100كم في الطرق الخارجية.
من أفضل السيارات الديزل أيضا هي سيارة جيب رانجلر 2020 ذات تصميم الكابينة الداخلية وكفاءة في استهلاك الوقود ووتسع المقاعد المفروشة الجلد لـ 4 أشخاص كما تكون مقاعد أمامية مدفأة وعجلة قيادة مدفأة وتحتوي جيب رانجلر 2020 على محرك V6 سعته 3.6 لتر بقوة 285 حصانًا كما يأتي مع محرك توربو ديزل سعته 2 لتر بقوة 270 حصانًا وكلاهما متاح مع ناقل حركة أوتوماتيكي ب8 سرعات كما تستهلك حوالي 10.69 لتر لكل 100كم في المدينة و9.8 لتر لكل 100كم في الطرق الخارجية.
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سنجد أيضا أن ميتسوبيشي L200 من افضل سيارات الديزل متعددة الأغراض وتتميز بأفضل قدرة على المناورة بفضل نظام التعليق الجديد تتميز هذه السيارة بمحرك ديزل سعته 2.2 لتر قوته 167 حصانًا بنظام الدفع الخلفي كما تستهل نحو 8.5 لتر لكل 100كم في المدينة والطرق الخارجية. تأتي هذه السيارة مع مقاعد مغطاة بالقماش تتسع لخمسة أشخاص و4 سماعات وراديو قمر صناعي.