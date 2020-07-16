من ضمنها جيب رانجلر.. تعرف على أفضل سيارات الديزل لعام 2020

من المعروف أن

تتميز بكفاءة عالية مقارنة بمحرك البنزين مع توفر العديد من ميزات التقنية والسلامة القياسية ودائما ما يكون سعرها منخفضا مقارنة بباقي السيارات، كما تعد

من أفضل السيارات التي تقطع مسافة أكبر من سيارات بنزين بنسبة 30% للجالون الواحد من الوقود

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