بريتسول أول مدينة بريطانية تحظر سيارات الديزل والبنزين

أعلنت مدينة بريتسول البريطانية أنها أول مدينة بالمملكة المتحدة تفرض حظرا على استخدام المركبات التي تستخدم الوقود الأحفوري كالبنزين والديزل، للحفاظ على المناخ وتقليل التلوث.



ووفقا لصحيفة جارديان البريطانية، سيتم منع المركبات من دخول المدينة في الفترة من الساعة 7 صباحًا وحتى 3 عصرا يوميًا بناءً على مقترحات من مجلس مدينة بريستول.



وتدرس المدينة أيضا خطة لإطلاق مخطط لاستبدال سيارات الديزل بسيارات بديلة، وإمكانية منع كل السيارات الملوثة للبيئة كسيارات الأجرة، والحافلات، والشاحنات الصغيرة، وأي مركبة لا تفي بمعايير الانبعاثات المحددة سيتم اتخاذ اجراء ضدها بحلول مارس عام 2021.



وتعد مدينة بريستول واحدة من بين 24 سلطة محلية أمرتها الحكومة بتقديم خطة لتقليل تلوث الهواء بحلول عام 2021.



ويذكر أن اتخذت مدينة بريتسول هذا القرار بعد تزايد المخاوف بشأن انبعاثات ثاني أكسيد النيتروجين (NO2)، منذ ملاحظة أن سيارات فولكس واجن تلوث الهواء بنسبة كبيرة، وفقا للاختبارات في سبتمبر 2015 واتضح على إثرها أن 11 مليون سيارة من إنتاجها تعمل بالديزل في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 1.2 مليون سيارة في المملكة المتحدة.