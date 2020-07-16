خريطة طرق مصر تتغير.. 21 محورا على النيل بـ 30 مليار جنيه.. 600 كوبرى ونفق أعلى مزلقانات السكك الحديدية.. ورفع كفاءة 5000 كيلومتر من شبكة الطرق

المشروع القومي للطرق بإجمالي أطوال 7000 كم بتكلفة 175 مليار جنيه

تم التخطيط لإنشاء 21 محور كوبري على النيل بإجمالي تكلفة 30 مليار جنيه

إنشاء 600 كوبرى ونفق أعلى مزلقانات السكك الحديدية بتكلفة 85 مليار جنيه









شهدت قطاع الطرق والكباري طفرة كبيرة من التطوير والإنشاءات، لم تحدث في مصر منذ مئات السنين، وذلك لحرص الرئيس منذ توليه قيادة البلاد على تطوير هذا القطاع بشكل خاص.











كما شهد قطاع النقل تطورا ملحوظا خلال الست سنوات الماضية، فمنذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد حدثت طفرة ملحوظة في هذا القطاع الهام.









"صدى البلد" يستعرض في التقرير التالي أبرز ما تم إنجازه من قبل وزارة النقل في قطاع الطرق والكباري.











المشروع القومي للطرق

تم التخطيط لتنفيذ المشروع القومي للطرق بإجمالي أطوال 7000 كم بتكلفة 175 مليار جنيه، وبلغ إجمالي الأطوال المنفذة بالمرحلة الأولى والثانية من الشبكة القومية الجديدة للطرق 4500 كيلومتر، ومن أهمها طرق "وادي النطرون – العلمين" بطول 135 كيلومترا والصعيد – البحر الأحمـر (سوهاج – سفاجا) بطول 180 كيلومترا، وشبرا – بنها الحر بطول 40 كيلومترا، والقوس الشمالي من الطريق الدائري الإقليمي بطول 90 كيلومترا، وطريق الجلالة بطول 82 كيلومترا، والفرافرة – عين دله بطول 90 كم، وجار العمل في المرحلة الثالثة بطول 1300 كيلومتر أخرى، ومخطط تنفيذ 1200 كيلومتر أخرى فور الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة ليصبح إجمالي أطوال شبكة الطرق السريعة والرئيسية 30,5 ألف كيلومتر بعد أن كانت 23,5 ألف كيلومتر في يونيو 2014.









محاور النيل

تم التخطيط لإنشاء 21 محور كوبري على النيل بإجمالي تكلفة 30 مليار جنيه، وبلغ عدد المحاور المنفذة منذ يونيو 2014، 7 محاور (طلخا – بنها – الخطاطبة – تحيا مصر " محور روض الفرج " – بني مزار – طما – جرجا)، وجار العمل في 8 محاور أخرى (حلوان - عدلي منصور – سمالوط – قوص – كلابشة – ديروط – دراو – بديل خزان أسوان)، ومخطط البدء في إنشاء 6 محاور جديدة على النيل (شبراخيت – سمنود – عمروس –الفشن – منفلوط – أبو تيج)، ليصل إجمالى كبارى ومحاور النيل إلى 59 محور/ كوبرى علي النيل بدلًا من 38 محور / كوبري قبل يونيو 2014.









كباري وأنفاق السكة الحديد



تم إنشاء ما يقرب من 600 كوبرى ونفق أعلى مزلقانات السكك الحديدية وعند تقاطعات الطرق الرئيسية بتكلفة 85 مليار جنيه، ومن أهمها كباري (سندوب – دمنهور – التوفيقية – قوص – الكلابية – أجا – دهشور – كوبري وادي حجول وكوبري كم 109 علي طريق القاهرة السويس الصحراوي)، و5 كباري على طريق بنها / المنصورة (إسنيت – كفر شكر – بشلا – طنامل – صهرجت).









تطوير وصيانة الطرق

