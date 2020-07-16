اشتر آيفون 7 نسخة 32 جيجابايت بـ 2600 جنيه فقط.. عرض الخميس

بخصم يتجاوز 60% من سعره الحقيقي، وتوفير الكثير من المال بدلًا من خسارته بسبب أسعار منتجات آبل المرتفعة.

لن يفوت محبو هاتف آيفون الأشهر فى العالم هذه الفرصة، بالتحديد عشاق الحجم الصغير ذي المواصفات الكثيرة، حيث يمكنك شراء هاتف

موقع إيباى الشهير مقابل 162 دولارًا أمريكيًا فقط، ما يعادل 2600 جنيه مصري.

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يذكر أن هاتف iphone 7 قد تم إصداره فى عام 2016 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم الهاتف أداء مثاليا، قياسًا بسعره الحالي، كما أن iPhone 7 متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 13.





يقدم هاتف iPhone 7 شاشة قياس 4.7 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت بالإضافة لذاكرة وصول عشوائية رام سعة 2 جيجابايت، مع كاميرا أساسية بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل.





مع قارئ بصمة الإصبع التقليدي أسفل الشاشة، ومقاومة الهاتف للماء والأتربة، مع بطارية سعة 1960 ميللى أمبير، ومعالج Apple A10 الذى يقدم أداء قويا للغاية.



