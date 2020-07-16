AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

اشتر آيفون 7 نسخة 32 جيجابايت بـ 2600 جنيه فقط.. عرض الخميس

الخميس 16/يوليه/2020 - 07:18 ص
اشتري آيفون 7 نسخة
اشتري آيفون 7 نسخة 32 جيجابايت بـ 2600 جنيه فقط..عرض الخميس
Advertisements
كريم جمال
لن يفوت محبو هاتف آيفون الأشهر فى العالم هذه الفرصة، بالتحديد عشاق الحجم الصغير ذي المواصفات الكثيرة، حيث يمكنك شراء هاتف آيفون 7 بخصم يتجاوز 60% من سعره الحقيقي، وتوفير الكثير من المال بدلًا من خسارته بسبب أسعار منتجات آبل المرتفعة.

وبحسب "تك رادار" التقنى، تستطيع الحصول على نسخة  32 جيجابايت مجددة من آيفون 7 باللون الأسود، من موقع إيباى الشهير مقابل 162 دولارًا أمريكيًا فقط، ما يعادل 2600 جنيه مصري.

يذكر أن هاتف iphone 7 قد تم إصداره فى عام 2016 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم الهاتف أداء مثاليا، قياسًا بسعره الحالي، كما أن iPhone 7 متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 13.

يقدم هاتف iPhone 7 شاشة قياس 4.7 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت بالإضافة لذاكرة وصول عشوائية رام سعة 2 جيجابايت، مع كاميرا أساسية بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل.

مع قارئ بصمة الإصبع التقليدي أسفل الشاشة، ومقاومة الهاتف للماء والأتربة، مع بطارية سعة 1960 ميللى أمبير، ومعالج Apple A10  الذى يقدم أداء قويا للغاية.

يمكنك اقتناء هاتف iPhone 7 نسخة 32 جيجابايت  باللون الأسود عبر هذا الرابط.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عرض لا يتكرر..اشتري آيفون 7 بـ 2300 جنيه فقط.. تفاصيل

عرض العيد..اشترى آيفون 7 بـ 2700 جنيه فقط

اشتري آيفون 7 بـ 2700 جنيه فقط..عرض جبار

خصم كبير.. اشترى آيفون 7 بـ 2700 جنيه فقط

اقتني آيفون 7 نسخة 128 جيجابايت بـ4000 جنيه فقط..تفاصيل العرض

عرض لفترة محدودة..اشترى آيفون 7 نسخة 256 جيجابايت بـ 3400 جنيه

ترشيحاتنا

أخدت الكلام على نفسك ليه.. خالد الغندور لـ ميدو: لماذا لم يظهر ضيف معك في حلقة أمس؟

طفل يعاني من تشوهات في الوجه والرأس.. طب المنصورة تكشف التفاصيل

اليوم.. الكاف يعلن البلد المستضيف لـ مباريات دوري أبطال أفريقيا

بعد إعلان إثيوبيا ملء السد.. قرار جديد من الأمم المتحدة

ووهان جديدة.. إغلاق أسواق في الهند ومنع بيع لحوم الكلاب والقرود.. صور

من فضلك ارتدي ملابسك.. سيدة تطلب من الفتيات التستر أثناء الجلوس على الشاطئ ..صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. إصدارات تويوتا كمري 2021 الجديدة كليا.. صور

بإكسسوارات لافتة.. لجين عمران تستعرض أناقتها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ٧ حبات من القرنفل؟