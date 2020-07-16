اشتر آيفون 7 نسخة 32 جيجابايت بـ 2600 جنيه فقط.. عرض الخميس
الخميس 16/يوليه/2020 - 07:18 ص
اشتري آيفون 7 نسخة 32 جيجابايت بـ 2600 جنيه فقط..عرض الخميس
لن يفوت محبو هاتف آيفون الأشهر فى العالم هذه الفرصة، بالتحديد عشاق الحجم الصغير ذي المواصفات الكثيرة، حيث يمكنك شراء هاتف آيفون 7 بخصم يتجاوز 60% من سعره الحقيقي، وتوفير الكثير من المال بدلًا من خسارته بسبب أسعار منتجات آبل المرتفعة. وبحسب "تك رادار" التقنى، تستطيع الحصول على نسخة 32 جيجابايت مجددة من آيفون 7 باللون الأسود، من موقع إيباى الشهير مقابل 162 دولارًا أمريكيًا فقط، ما يعادل 2600 جنيه مصري. يذكر أن هاتف iphone 7 قد تم إصداره فى عام 2016 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم الهاتف أداء مثاليا، قياسًا بسعره الحالي، كما أن iPhone 7 متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 13.
يقدم هاتف iPhone 7 شاشة قياس 4.7 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت بالإضافة لذاكرة وصول عشوائية رام سعة 2 جيجابايت، مع كاميرا أساسية بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل.
مع قارئ بصمة الإصبع التقليدي أسفل الشاشة، ومقاومة الهاتف للماء والأتربة، مع بطارية سعة 1960 ميللى أمبير، ومعالج Apple A10 الذى يقدم أداء قويا للغاية.
يمكنك اقتناء هاتف iPhone 7
نسخة 32 جيجابايت باللون الأسود عبر هذا الرابط.