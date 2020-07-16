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أخبار البلد

الكهرباء تتلقى 150 ألف طلب لتركيب العدادات الكودية

الخميس 16/يوليه/2020 - 11:19 ص
محمد شاكر وزير الكهرباء
محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة
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وفاء نور الدين

تلقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تقريرًا يوضح الإحصائيات الى تلقتها المنصة الإلكترونية
،
أوضح التقرير أنه حتى منتصف يوليو الجارى أى بعد أسبوعين من تفعيل المنصة  تستقبل المنصة حوالى 60 ألف زائر يوميًا من خلال أجهزة الحاسب الآلى واجهزة التليفونات المحمولة .

  كما  تلقت المنصة حتى الآن حوالى 150 ألف طلب للتحول من المحاسبة لإستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية .

وشملت الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء التسع وكان أكثرها عددًا شركات القناة ومصر العليا ومصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.

كما أوضح التقرير أن المنصة تستقبل أيضًا عدد كبير من الإستفسارات ويتم الرد عليها مباشرة ، وذلك من خلال خدمة الإستفسارات والشكاوى على المنصة الإلكترونية.

وأكد الدكتور شاكر على ضرورة الإهتمام بسرعة ودقة ووضوح الرد على إستفسارات المواطنين وحل شكواهم .

كما أكد على إستمرار تلقى المنصة لطلبات التحول من المحاسبة لإستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية حتى منتصف أغسطس القادم .

يأتى ذلك فى إطار الإهتمام الذى توليه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحسين وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية .
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