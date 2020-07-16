محافظ أسيوط يناقش ملفي التصالح والتقنين بمركزي البداري وساحل سليم

شدّد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على الإسراع في منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة وتحرير عقود الموطنين المتقدمين بطلبات تقنين لأوضاعهم على أراضي أملاك الدولة واسترداد "حق الشعب".





والعمل على مضاعفة نسب الإنجاز والانتهاء من الإجراءات اللازمة في أسرع وقت بالإضافة إلى تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء والكتب الدورية الخاصة بسداد جدية تصالح فى مخالفات البناء بنسبة 25 % من قيمة المخالفة ووفقًا للمساحة المحددة في الطلبات وتحقيق الانضباط لمنظومة البناء في مصر طبقًا للقانون الصادر برقم 17 لسنة 2019 والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية معلنًا التصدي بكل حزم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وتنفيذ الإزالات الفورية للمخالفين.





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جاء ذلك خلال اجتماع عقده بديوان عام المحافظة بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ واللواء دكتور حسين الجندى سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد والمهندسة إيمان محمود مدير عام إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ومحمد حسن رئيس مركز ومدينة البدارى وسيد عبدالله مدير إدارة حماية أملاك الدولة بالمحافظة ومحمد طه مدير منظومة استرداد أملاك الدولة وشريف دياب مسئول ملف إزالة التعديات ومخالفات البناء والشاذلي محمد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة ومسئولي أملاك الدولة والإدارات الهندسية بمركزي ساحل سليم والبدارى.





حيث استعرض المحافظ – خلال الاجتماع – معدلات التنفيذ بمنظومتي التقنين والتصالح بمركزي ساحل سليم والبدارى وآخر المستجدات الخاصة بطلبات التقنين التي تم تقديمها من المتعدين على أراضي أملاك الدولة وما تم فحصه وإجراءات المعاينة والتسعير واستعراض الحالات المستوفاة تمهيدًا لتسليم العقود لأصحابها مضيفًا إن العمل مستمر في تنفيذ الإجراءات اللازمة لتقنين الأوضاع وتحصيل مستحقات الدولة طبقًا للقانون.





وشدّد محافظ أسيوط على استكمال أعمال إزالة مخالفات المباني والتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة خلال أعمال الموجة الـ 16 لإزالات التعديات على الاراضي تحت اشراف رؤساء المراكز والأحياء وباستخدام معدات الحملات الميكانيكية ومعدات وحدة التدخل السريع وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائي والمخالف واحالة تلك المخالفات الى النيابة العسكرية موجهًا رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف الاعلان والتوعية بقانون التصالح بجميع القرى والنجوع وسداد جدية التصالح في مخالفات البناء وتركيب بانرات توضح خطوات التصالح ومزاياه والتنسيق مع الجمعيات الزراعية والقيادات الطبيعية بالقرى والنجوع لتوعية المواطنين وحثهم على التقديم في منظومة التصالح في مخالفات البناء وعدم التعدى على الأرض الزراعية وأراضي أملاك الدولة والالتزام بالقوانين المنظمة للبناء.





كما أكد المحافظ على رؤساء المراكز والأحياء بالمتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بطلاء واجهات المباني بجميع المراكز والأحياء وتوحيد الألوان بشكل جمالي منظم يتناسب مع طبيعة كل منطقة للحفاظ على النسق الحضاري والجمالي والقضاء على فوضى البناء وإزالة قبح الطوب الأحمر واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.