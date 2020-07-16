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تعليم

لتسهيل التحاقهم بالجامعات والمعاهد.. وزير التعليم العالي يعلن إتاحة وسائل تواصل جديدة للطلاب الوافدين

الخميس 16/يوليه/2020 - 12:33 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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نهلة الشربيني
أعلن د. خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إتاحة العديد من وسائل التواصل الجديدة مع الطلاب الوافدين، لتسهيل إجراءات التقديم للدراسة بالجامعات والمعاهد المصرية للعام الجامعي الجديد 2020/2021، وذلك في إطار مبادرة "ادرس في مصر" لتقديم خدمات متميزة للطلاب الوافدين بصورة تليق بمكانة مصر بين دول العالم. 


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وأكد د. خالد عبدالغفار، ضرورة تسهيل إجراءات التقديم بحيث يقوم الطالب بالتسجيل على موقع الوافدين www.wafeden.gov.eg وإرفاق صورة جواز السفر والشهادة فقط، بالإضافة إلى إتاحة الدفع الإلكتروني وإرسال ملفات الطلاب بواسطة البريد السريع للتغلب على ما سببته الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا ( COVID-19 ) من تقييد حرية التنقل بين البلاد وذلك لحفظ أماكن الطلاب للدراسة خلال العام الجامعي 2020/2021 هذا بالإضافة الي السياسات التي اعتمدتها الوزارة للتسهيل علي الطلاب الوافدين وتشجيعهم على التقدم للدراسة في مصر.

ووجه د. خالد عبدالغفار بإعلان نتائج القبول خلال 3 إلى 6 أيام عمل من تاريخ تقديم الطالب وحصول الطالب على الرغبة الأولى، مادام استوفى شروط الالتحاق، بالإضافة إلى زيادة نسب استيعاب الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية والسماح لهم بالتحويل من الجامعات الأجنبية إلى الجامعات المصرية، كما وجه بسرعة إنشاء إدارات لرعاية الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية لتقديم كل أوجه الرعاية المطلوبة للطلاب بعد قبولهم.

ومن جانبها، أشارت د. رشا كمال القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بالوزارة أن إدارة الوافدين خصصت رقم 01098257891   للتواصل والإجابة على استفسارات الطلاب من خلال تطبيق (واتس أب)، هذا بالإضافة إلى رقم الخط الساخن 19064 والذي سيكون متاحا الاتصال به من كافة بلاد العالم وليس من داخل مصر فقط، بجانب إتاحة العديد من وسائل التواصل الاجتماعي لاستخدامها في التواصل مع الطلاب، وذلك من خلال الآتي:

● فيسبوك: https://www.facebook.com/siewafaden/
● تويتر: https://twitter.com/siewafeden
● انستجرام: https://www.instagram.com/siewafeden/
● سناب شات https://www.snapchat.com/add/studyinegypt 
● تيك توك: https://vm.tiktok.com/cNCtHf/
قناة اليوتيوب: https://www.youtube.com/channel/UCI7mRt7JeIc9zAADZ-lA3ug?view_as=subscriber
● لينكد إن: https://www.linkedin.com/company/study-in-egypt/
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