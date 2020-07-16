هويدا مصطفى تشهد انطلاق فعاليات مؤتمر "الإعلام وأزمة كورونا " بجامعة القاهرة

بدأ منذ قليل بكلیة الإعلام بـ جامعة القاهرة - مؤتمر بعنوان الإعـلام وأزمة كورونا "الأبعـاد والتداعیـات" عبر تطبيق ويبكس، ذالك تحت رعایة أ.د محمد عثمان الخشت رئیس جامعة القاھرة وأ.د هويدا مصطفى عميد الكلية.
وأكدت الدكتورة ھویدا مصطفى عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة، خلال كلمتها في مؤتمر"الإعلام وأزمة كورونا الأبعاد والتداعيات" التي تنظمه الكلية اليوم عبر تطبيق ويبكس.
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وقالت عميد اعلام القاهرة ، أن المؤتمر يأتى فى إطار حرص كلية الإعلام على رصد أداء الإعلام المصرى فى دعم ومساندة مؤسسات الدولة، أثناء الأزمات وإبراز دور الإعلام فى إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، ومواجھة محاولات التشكيك وترويج الشائعات والأخبار المزيفة، وكیفیة تقدیم المعلومات الموثقة، والدور الذي يقوم به الإعلام الرسمي، فى تشكيل الرأى العام فى عصر وسائل التواصل الاجتماعي وصحافة المواطن، وتسلیط الضوء على التحديات التى تواجه الدولة والوضع الاقتصادى أثناء الأزمة، ودور الإعلام فى الدعم المعنوي للفريق الطبى أثناء مواجهة أزمة كورونا.
وأوضحت عميدة الكلية أن المؤتمر يناقش عدة محاور أهمها الناحية التعليمية، وأسلوب التدريس في ظل أزمة كورونا، وكذلك إعادة النظر في الأساليب التعليمية ما بعد أزمة كورونا، ودور البحث العلمي مي مواجهة الأزمة والتعامل معها في ظل تخفيف الإجراءات التي اتخذتها الدول لتخفيف التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.
ويناقش المؤتمر عددا من المحاور خلال ثلاث جلسات ( جلسة افتتاحیة وجلستین نقاشیتین ) وستضم الجلسة الأولى محورین:
الأول : عن الإعلام والتعلیم وإدارة الازمة
والثانى : عن التعلیم الالیكترونى فى الجامعات
كما تضم الجلسة الثانیة محور عن : البحث العلمى والاقتصادى وعرض تجربة كلیة الإعلام للتعلم عن بعد فى ظل الجائحة، وآخر عن الدراسات العلیا والتحول الإلكتروني.
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ويشارك بالجلسة الافتتاحية أ.د محمد سامي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و د. رنا احمد الحجة مديرة إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية و يشارك بالجلسة الاولى أ.د سلوى العوادلي وكيلة الكلية لشئون الطلاب والتعليم ولواء د. حسام انور عضو لجنة الازمات برئاسة مجلس الوزراء وأ. سمر الدسوقي رئيس تحرير مجلة حواء و د. حمادة محمد خبير إدارة الازمات ومساعد مدير مركز بحوث الشرطة الاسبق أ. خالد سعد الاعلامي وكبير مذيعي القناة الاولى .
كما يشارك بالجلسة الثانية أ.د نادية زخاري وزيرة البحث العلمي الاسبق وأ.د هبة الله السمرى وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وأ.د محمد صالح عضو مجلس امناء الاكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.
وبمشاركة مجموعة من الاساتذة والخبراء والباحثين بدولة الإمارات والسعودية والبحرين والكويت.