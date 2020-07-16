هويدا مصطفى تشهد انطلاق فعاليات مؤتمر "الإعلام وأزمة كورونا " بجامعة القاهرة

وأكدت الدكتورة ھویدا مصطفى عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة، خلال كلمتها في مؤتمر"الإعلام وأزمة كورونا الأبعاد والتداعيات" التي تنظمه الكلية اليوم عبر تطبيق ويبكس.





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وقالت عميد اعلام القاهرة ، أن المؤتمر يأتى فى إطار حرص كلية الإعلام على رصد أداء الإعلام المصرى فى دعم ومساندة مؤسسات الدولة، أثناء الأزمات وإبراز دور الإعلام فى إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، ومواجھة محاولات التشكيك وترويج الشائعات والأخبار المزيفة، وكیفیة تقدیم المعلومات الموثقة، والدور الذي يقوم به الإعلام الرسمي، فى تشكيل الرأى العام فى عصر وسائل التواصل الاجتماعي وصحافة المواطن، وتسلیط الضوء على التحديات التى تواجه الدولة والوضع الاقتصادى أثناء الأزمة، ودور الإعلام فى الدعم المعنوي للفريق الطبى أثناء مواجهة أزمة كورونا.