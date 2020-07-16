ننفرد بأسماء طاقم تحكيم مباراة الإسماعيلي وأسوان مساء اليوم

يقود حسن السندريسي، الحكم الدولي السابق، مباراة الإسماعيلي وأسوان الودية التي ستجمع بين الفريقين في الخامسة من مساء اليوم الخميس علي ملعب ستاد الإسماعيلية، ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف بطولة الدوري العام المقرر له 6 أغسطس المقبل.





وتشهد إقامة المباراة، بعض الأزمات بسبب اختيار طاقم تحكيم متقاعد لقيادة المباراة، بالإضافة إلى رفض الإسماعيلي إجراء مسحة طبية لطاقم التحكيم التابع لمنطقة الإسماعيلية للحكام، طبقًا لقرار الاتحاد المصري لكرة القدم لتنفيذ التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية حرصًا علي سلامة اللاعبين من جائحة فيروس كورونا المستجد.





وعلم موقع "صدي البلد" أسماء طاقم التحكيم الذي سيدير لقاء الإسماعيلي وأسوان وهم حسن السندريسي حكم ساحة ويعاونه كل من كارم محمود وأشرف متولي حكمين مساعدين.





من جانبه أكد مسئولو الإسماعيلي أن اللجوء لطاقم تحكيم متقاعد، لسير الأمور، مؤكدًا أن إقامة مباراة فريقه أمام أسوان، في موعدها ولم يتم إلغاؤها.



