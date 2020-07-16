AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ننفرد بأسماء طاقم تحكيم مباراة الإسماعيلي وأسوان مساء اليوم

الخميس 16/يوليه/2020 - 02:42 م
الإسماعيلي وأسوان
الإسماعيلي وأسوان " مباراة أرشيفية"
Advertisements
نانسي القاضي
يقود حسن السندريسي، الحكم الدولي السابق، مباراة الإسماعيلي وأسوان الودية التي ستجمع بين الفريقين في الخامسة من مساء اليوم الخميس علي ملعب ستاد الإسماعيلية، ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف بطولة الدوري العام المقرر له 6 أغسطس المقبل.

وتشهد إقامة المباراة، بعض الأزمات بسبب اختيار طاقم تحكيم متقاعد لقيادة المباراة، بالإضافة إلى رفض الإسماعيلي إجراء مسحة طبية لطاقم التحكيم التابع لمنطقة الإسماعيلية للحكام، طبقًا لقرار الاتحاد المصري لكرة القدم لتنفيذ التعليمات  الخاصة بالإجراءات الاحترازية حرصًا علي سلامة اللاعبين من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وعلم موقع "صدي البلد" أسماء طاقم التحكيم الذي سيدير لقاء الإسماعيلي وأسوان وهم حسن السندريسي حكم ساحة ويعاونه كل من كارم محمود وأشرف متولي حكمين مساعدين.

من جانبه أكد مسئولو الإسماعيلي أن اللجوء لطاقم تحكيم متقاعد، لسير الأمور، مؤكدًا أن إقامة مباراة فريقه أمام أسوان، في موعدها ولم يتم إلغاؤها.

يذكر أن الإسماعيلي سيواجه إف سي مصر يوم ٢١ يوليو الحالي وديا ، ويليه مواجهة مصر المقاصة يوم ٢٦ من الشهر ذاته.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإسماعيلي: النادي غير مسئول عن إجراء مسحات كورونا لحكام مبارياته الودية

طاقم تحكيم متقاعد يدير مباراة الإسماعيلي وأسوان الودية

المشرف على الكرة بأسوان: وافقنا على طاقم الحكام لتسيير الأمور

ترشيحاتنا

اكتمل النصاب بـ73 صوتاً.. إيداع لائحة سحب الثقة من الغنوشي في البرلمان التونسي اليوم

بملابس البيت.. نسرين طافش تستعرض جمالها بإطلالة جذابة.. شاهد

تركيا تتحدى الاتحاد الأوروبي.. وتحذير شديد اللهجة من اليونان

شاهد.. كليب أغنية تيك توك لـ محمد رمضان

شوبير: مرتضى منصور لن يخضع للتحقيق فى بلاغات الأهلي

كيلو البلدى بـ 38 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور تؤكد تعدي امبر هيرد على جوني ديب بالضرب

بملابس البيت.. نسرين طافش تستعرض جمالها بإطلالة جذابة.. شاهد

رانيا يوسف وليلى علوي وروبي الأبرز.. شاهد إطلالات النجمات خلال أسبوع