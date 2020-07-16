بعد تزايد الإصابات.. إسرائيل تعيد فرض حظر شامل لمواجهة كورونا

أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، عودة فرض الإجراءات الاحترازية الكاملة التي يأتي على رأسها الإغلاق الكامل لمواجهة وباء كورونا المستجد، مع تزايد الأعداد المصابة في كيان الاحتلال، وفق لوسائل إعلام عبرية.





وقررت الحكومة، فرض إغلاق شامل ابتداءً من صباح الجمعة حتى صباح الأحد لمواجهة تزايد الإصابات بفيروس كورونا.





وسبق أن أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو دعم سكان مدن الاحتلال والمستوطنات الذين تضرروا جراء الفيروس.





ولا تعتبر أعداد المصابين بالفيروس كبيرة مقارنة بدول أوروبا، لكن تزايدت الأعداد المصابة خلال الفترة الاخيرة، وهذا ما أدى إلى إعادة فرض الحظر.



