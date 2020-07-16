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تعليم

المقابلات السبت.. جامعة طنطا تعلن قائمة المتقدمين لوظيفة عميد كلية الزراعة

الخميس 16/يوليه/2020 - 03:48 م
رئيس جامعة طنطا
رئيس جامعة طنطا
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أحمد على

أعلن الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، اليوم الخميس، عن القائمة النهائية للمتقدمين لشغل منصب عميد كلية الزراعة والذى سبق وقد أعلنت الجامعة عن الجدول الزمنى لاختيار القيادات الجامعية لشغل المنصب.


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وأشار رئيس جامعة طنطا، فى بيان، الخميس، إلى أن القائمة النهائية للمرشحين ضمت الدكتور أحمد عبد الفتاح البارودي أستاذ ورئيس قسم الأراضي والمياه، والدكتور أسعد عبد القادر دربالة أستاذ بقسم الهندسة الزراعية والقائم بأعمال وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أمجد عبد الغفار الجمال أستاذ ورئيس قسم المحاصيل، والدكتور سعد زغلول الدمراوى أستاذ ورئيس قسم الانتاج الحيواني، والدكتور شريف عبد الونيس جبر أستاذ فسيولوجيا الحيوان وعميد الكلية ، والدكتور طارق ذكي فودة أستاذ قسم الهندسة الزراعية، والدكتور عيسوي قاسم رزق أستاذ قسم الأراضي والمياه ووكيل الكلية للتعليم والطلاب، والدكتور محمد السيد محمد أحمد أستاذ قسم البساتين ووكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.


وأوضح رئيس جامعة طنطا، أنه وفقًا للجدول الزمنى سيتم إجراء المقابلة للمتقدمين لشغل المنصب يوم السبت المقبل بدءًا من العاشرة صباحا بمقر إدارة الجامعة، وطبقا للترتيب الأبجدي للمتقدمين.

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