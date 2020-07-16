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أقوى جيش بالمنطقة.. السيسي يوجه رسالة مهمة للعالم

الخميس 16/يوليه/2020 - 05:13 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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البهي عمرو
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة مهمة للعالم، و لـ الدولة التى تتدخل فى شئون الدول الأخري، وقال إن مصر لديها أقوى جيش فى المنطقة، وفى أفريقيا، ولكن مصر تبحث دائمًا عن الحل السلمي.


وأضاف الرئيس السيسى خلال لقائه بمشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي بكل ربوع البلاد، أن مصر لن تدخل ليبيا إلا بطلب من الشعب الليبي، ومصر وليبيا شعب واحد، وأن  دعوة حديثه الخاصة بـ سرت و الجفرة خط أحمر هى دعوة للسلام.


وأكد السيسي أن أى تهديد لـ ليبيا يمثل تهديدا لمصر، وأن أمن واستقرار ليبيا من أمن واستقرار مصر، موضحًا أن " البلاد تتمزق بوجود المليشيات بها ولا تستقر ابدًا" و أن مصر تعانى ومازالت تعانى من الإرهاب، مؤكدًا " معندناش استعداد إن الميليشيات و الجماعات الإرهابية تدخل مصر".


وتابع، أن مصر خلال الفترة الماضية لم تدخل ليبيا رغم وجود ميلشيات بها، و لكن مصر ستتدخل بناء على طلب من الشعب الليبي، وسنخرج بأمر منهم.


ولفت الرئيس السيسي، إلى أن هدف مصر الرئيسي هو دعوة للسلام، ولاستكمال مرحلة التفاوض، وأن تتوقف مرحلة القتال. 


وأكد أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تحركات تشكل تهديدًا مباشرًا قويًا للأمن القومي ليس المصري والليبي فقط وإنما العربي والإقليمي والدولي.


وتابع الرئيس السيسي أن الخطوط الحمراء التي أعلنتها من قبل في سيدي براني هي بالأساس دعوة للسلام وإنهاء الصراع في ليبيا.


وأشار إلى أن حضور القبائل الليبية إلى بلدهم مصر في هذا التوقيت يبعث رسالة للعالم مفادها وحدة مصير البلدين.

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