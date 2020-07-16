الشيخ حافظ خطاب : الأمن القومى الليبى والمصرى واحد





وأضاف حافظ خطاب، خلال لقاء بمشايخ واعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبى مع الرئيس السيسي، أنه لا يوجد شك فى أن مصر وشعبها وأشقاءها هم حماية ليبيا ، موضحا بأن مصر والمصريين الأقرب لنا عرفيا وإجتماعيا وجغرافيا وتاريخيا ونحن أسرة واحدة وشعب واحد.





واكد أن قرار مجلس النواب الليبي بالسماح للجيش المصرى بالتدخل لحماية لليبيا وأمنها القومى وحماية للأمن القومى للمصريىن، حيث ان مصر وليبيا مصير وقضية واحدة.





وأشار إلى أن الشعب الليبي مستعد للتضحية من أجل شبر واحد منها، متابعا أن لقاء مشايخ القبائل الليبية بالرئيس السيسي يعتبر سجلا وتاريخا لهم.









تحدث الشيخ حافظ خطاب، أحد مشايخ القبائل الليبية، عن تدخل الجيش المصرى فى ليبيا مشيرا إلى أن الأمن القومى الليبى والمصرى يعتبر واحدا.