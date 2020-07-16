AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الشيخ حافظ خطاب : الأمن القومى الليبى والمصرى واحد

الخميس 16/يوليه/2020 - 06:01 م
صدى البلد
Advertisements
هاجر إبراهيم
تحدث الشيخ حافظ خطاب، أحد مشايخ القبائل الليبية، عن تدخل الجيش المصرى فى ليبيا مشيرا إلى أن الأمن القومى الليبى والمصرى يعتبر واحدا.

وأضاف حافظ خطاب، خلال لقاء بمشايخ واعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبى مع الرئيس السيسي، أنه لا يوجد شك فى أن مصر وشعبها وأشقاءها هم حماية ليبيا ، موضحا بأن مصر والمصريين الأقرب لنا عرفيا وإجتماعيا وجغرافيا وتاريخيا ونحن أسرة واحدة وشعب واحد.

واكد أن قرار مجلس النواب الليبي بالسماح للجيش المصرى بالتدخل لحماية لليبيا وأمنها القومى وحماية للأمن القومى للمصريىن، حيث ان مصر وليبيا  مصير وقضية واحدة.

وأشار إلى أن الشعب الليبي مستعد للتضحية من أجل شبر واحد منها، متابعا أن لقاء مشايخ القبائل الليبية بالرئيس السيسي يعتبر سجلا وتاريخا لهم.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيسى: مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تهديد مباشر للأمن العربي والإقليمي والدولي

السيسى: الخطوط الحمراء في سيدي براني هي دعوة للسلام بالأساس وإنهاء الصراع في ليبيا

لحظة وصول الرئيس السيسي للقاء مشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي

السيسى يلتقى مشايخ وأعيان القبائل الليبية ..ويؤكد التزام مصر بالدفاع عن ليبيا وحالة التكاتف الوطني بين البلدين

مصير البلدين واحد.. السيسي لـ«قبائل ليبيا»: شعبكم من يحدد مصيره.. ومصر لن تصمت فى مواجهة أي تهديد

نتمنى لكم الخير والسلام .. السيسي: حريصون على عدم التدخل فى الشأن الليبى

ترشيحاتنا

يستخدمان تطبيقات على الإنترنت.. ضبط فتاتين تمارسان الرذيلة مقابل مبالغ مالية في الدقي

العثور على أغرب سمكة تشبه الإنسان | شاهد

كاف يحسم الأزمة اليوم .. 4 دول تتنافس على استضافة الأهلي والوداد والزمالك والرجاء

هل يجوز للأب توزيع ممتلكاته بقسمة الميراث حال حياته.. دار الإفتاء تجيب

إعلان على فيس بوك.. ضبط سيدتين تمارسان الأعمال المنافية للآداب

ريم مصطفى في حوار لـ صدى البلد: لم أستعن بدوبلير في شديد الخطورة.. وتخوفت من حصر المخرجين لي بدور الفتاة الشقراء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إعلان خطوبتها.. 10 صور تكشف جرأة فساتين أمينة خليل.. شاهد

زي المطاعم.. طريقة عمل سكالوب الدجاج

بإطلالة صيفية.. كارولين عزمي تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها