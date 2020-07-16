القبائل الليبية: نفوض الرئيس السيسي والجيش المصرى للتدخل عند الضرورة





وأضاف الشيخ صالح، خلال لقائه بمشايخ واعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبى، أن مصر برئيسها وقواتها كانت المتحدثة بإسم ليبيا دائما فى أى مؤتمر صحفى أو فى الحافل الدولية لعرض قضيتها، موضحا أن وزير الخارجية المصرى ينتقل من دولة إلى دولة لحل المشكلة الليبية.









وتابع أن الشعب الليبي لم يعد خائفا بعد الآن من اى إعتداء خارجى بسبب وقوف الرئيس السيسي مع الشعب الليبي، لافتا إلى أن ليبيا يعتبر جزء كبير منها محتلا الآن بسبب إحتلال المليشيات الإرهابية القادمة من سوريا.









كما وجه التحية لشعب مصر ورئيسها وجيشها وحكومتها، مضيفا أن ليبيا اضطرت لقتال الإرهابيين الذين لا يقبلون مصلحة الشعب الليبي.