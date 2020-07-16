AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

القبائل الليبية: نفوض الرئيس السيسي والجيش المصرى للتدخل عند الضرورة

الخميس 16/يوليه/2020 - 05:30 م
القبائل الليبية
القبائل الليبية
Advertisements
هاجر إبراهيم
أكد الشيخ صالح من قبيلة المغاربة، أن شيوخ القبائل الليبية تفوض الرئيس السيسي والجيش المصرى للتدخل فى الشأن الليبي عند الضرورة، مشيرا إلى أنهم سعداء جدا بمواقف مصر وعلى رأسها الرئيس السيسي ودعمهم المستمر إلى ليبيا، حيث انها تقوم بذلك منذ سنوات ومنذ بداية الأزمة.


وأضاف الشيخ صالح، خلال لقائه بمشايخ واعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبى، أن مصر برئيسها وقواتها كانت المتحدثة بإسم ليبيا دائما فى أى مؤتمر صحفى أو فى الحافل الدولية لعرض قضيتها، موضحا أن وزير الخارجية المصرى ينتقل من دولة إلى دولة لحل المشكلة الليبية.


وتابع أن الشعب الليبي لم يعد خائفا بعد الآن من اى إعتداء خارجى بسبب وقوف الرئيس السيسي مع الشعب الليبي، لافتا إلى أن ليبيا يعتبر جزء كبير منها محتلا الآن بسبب إحتلال المليشيات الإرهابية القادمة من سوريا.


كما وجه التحية لشعب مصر ورئيسها وجيشها وحكومتها، مضيفا أن ليبيا اضطرت لقتال الإرهابيين الذين لا يقبلون مصلحة الشعب الليبي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيسي للقبائل الليبية: مصر تهدف لتفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي

شاهد.. لقاء السيسي ومشايخ وأعيان القبائل الليبية

السيسى: مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تهديد مباشر للأمن العربي والإقليمي والدولي

لحظة وصول الرئيس السيسي للقاء مشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي

السيسى يلتقى مشايخ وأعيان القبائل الليبية ..ويؤكد التزام مصر بالدفاع عن ليبيا وحالة التكاتف الوطني بين البلدين

مصير البلدين واحد.. السيسي لـ«قبائل ليبيا»: شعبكم من يحدد مصيره.. ومصر لن تصمت فى مواجهة أي تهديد

ترشيحاتنا

أمينة خليل وياسمين صبري الأبرز.. الفستان الأبيض اختيار النجمات لحفلات الزفاف المنزلية

أخبار الفن.. الجمهور يطارد أمينة خليل بعد إعلان خطوبتها.. عرض القصة الكاملة لـ قتيل فيلا نانسي عجرم

اهم الاخبار.. لقاء الرئيس السيسي مع القبائل الليبية.. موعد بداية العام الدراسي الجديد.. خطوبة أمينة خليل

كاف يحسم الأزمة اليوم .. 4 دول تتنافس على استضافة الأهلي والوداد والزمالك والرجاء

النيابة تأمر بتشريح جثة الرجل الأخضر وتحريز أسلحة القوة الأمنية بمدينة الإنتاج الإعلامي

على طريقة ياسمين صبرى.. أمينة خليل عن خطيبها: بيضحكني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إعلان خطوبتها.. 10 صور تكشف جرأة فساتين أمينة خليل.. شاهد

زي المطاعم.. طريقة عمل سكالوب الدجاج

بإطلالة صيفية.. كارولين عزمي تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها