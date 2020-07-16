الخطوط الحمراء.. الرئيس السيسي: مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تحركات تشكل تهديدا مباشرا





وأشار الرئيس السيسي إلى أن الخطوط الحمراء التي أعلنتها بشأن سرت - الجفرة خط أحمر من قبل في سيدي براني هي بالأساس دعوة للسلام وإنهاء الصراع في ليبيا.





وأشار الرئيس السيسى إلى أن حضور القبائل الليبية إلى بلدهم مصر في هذا التوقيت يبعث رسالة للعالم مفادها وحدة مصير البلدين، متابعا : نتمنى كل الخير والسلام لليبيا وحريصيون على عدم التدخل في الشأن الليبي.