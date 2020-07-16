السيسي: سندخل ليبيا بطلب منكم .. ولن نخرج إلا بأمركم .. فيديو

قال الرئيس السيسى ، إننا سندخل ليبيا بطلب منكم ولن نخرج من ليبيا الا بأمر منكم ، مضيفا:" أنا لا بقرأ من ورقة ولا بقول كلام مترتب ، ولكن بكلمكم كإنسان " .









وأضاف السيسى خلال كلمته المذاعة اليوم ، أن المقابل من كل هذا هو الاستقرار والسلام لكم ولليبيا، مؤكدا ان مصر وليبيا نصيب مشترك ومعروف فى مواجهة الاستعمار و لهما خط واحد لن يتغير .









وأشار الى اننا الآن نتكلم فى مستقبل الاجيال القادمة التى وضعت حياتها ومستقبلها فى أعناقنا ، فلابد من المحافظة على مستقبلهم .









وتابع أنه لا يستطيع احد ان يقرر مصيركم ، مشيرا الى انه لا يوجد ما يسمى المنطقة الشرقية او الغربية، فالمنطقة الغربية ليست جزءا بعيدا عن مصر ، قائلا: " ليبيا واحدة ونحن مع ليبيا الموحدة".









وأكد أننا لا نود تقسيم ليبيا بأى شكل من الاشكال ولا يوجد لدينا مصلحة الا فى استقراركم ووحدتكم ، معلقا " إحنا مش عايزين منكم حاجة" .