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السيسي: سندخل ليبيا بطلب منكم .. ولن نخرج إلا بأمركم .. فيديو

الخميس 16/يوليه/2020 - 05:07 م
سيسى
سيسى
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ريهام فيكتور
قال الرئيس السيسى ، إننا سندخل ليبيا بطلب منكم ولن نخرج من ليبيا الا بأمر منكم ، مضيفا:" أنا لا بقرأ من ورقة ولا بقول كلام مترتب ، ولكن بكلمكم كإنسان " .


وأضاف السيسى خلال كلمته المذاعة اليوم ، أن المقابل من كل هذا هو الاستقرار والسلام لكم ولليبيا، مؤكدا ان مصر وليبيا نصيب مشترك ومعروف فى مواجهة الاستعمار و لهما خط واحد لن يتغير  .


وأشار الى اننا الآن نتكلم فى مستقبل الاجيال القادمة التى وضعت حياتها ومستقبلها فى أعناقنا ، فلابد من المحافظة على مستقبلهم .


وتابع أنه لا يستطيع احد ان يقرر مصيركم ، مشيرا الى انه لا يوجد ما يسمى المنطقة الشرقية او الغربية، فالمنطقة الغربية ليست جزءا بعيدا عن مصر ، قائلا: " ليبيا واحدة ونحن مع ليبيا الموحدة".


وأكد أننا لا نود تقسيم ليبيا بأى شكل من الاشكال ولا يوجد لدينا مصلحة الا فى استقراركم ووحدتكم ، معلقا " إحنا مش عايزين منكم حاجة" .

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