"المغربى" يتفقد سير الامتحانات بهندسة بنها ..صور

تفقد اليوم الدكتور حسين المغربي نائب رئيس جامعة بنها لشؤون الطلاب سير الامتحانات بكلية الهندسة ببنها.
رافقه خلال الجولة الدكتور عارف سليمان عميد الكلية والدكتور أشرف شوقى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور السيد على وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
واطمأن المغربى على انتظام لجان الامتحانات بالكلية وكذلك توفير جميع سبل الراحة والرعاية للطلاب في ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
واشاد المغربى بتجهيزات الكلية واستعداداتها للإمتحانات واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الخاصة بالعمل على راحة الطلاب لأداء امتحاناتهم.
وكانت الدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس جامعة بنها لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة قد أجرت جولة تفقدية موسعة بكلية الهندسة بشبرا.