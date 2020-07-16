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فن

سعد لمجرد يتخطى 2.5 مليون مشاهدة بـ عدى الكلام

الخميس 16/يوليه/2020 - 07:21 م
صدى البلد
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نبيل العدوي

حققت أغنية عدى الكلام لـ سعد لمجرد، نجاحا كبيرا، وتخطت حاجز الـ 2 ونصف مليون مشاهدة بعد يوم من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب".



تقول كلمات الأغنية: "شكله مش موضوع بسيط .. فيه غدر وفيه حوارات .. ده أنا بسهر بالساعات .. كل ده بيحصل أوام

حاسس إني كده إبتديت .. أبقي رومانسي و ضعیف .. ليه نومي بقي خفيف .. كنت لما بنام بنام الجمال عدي الكلام .. تضحكي لي وتاخدي كام".



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"أدفع العمر اللي جاي .. بس و تردي السلام .. مش بأفور صدقيني .. حس بيا كلميني .. حتي لو موضوع غريب .. اللي طالبه تفهميني

ده أنا و الله إبن ناس .. مش بعاكس م الأساس .. هتقوليلي ده اندفاع .. يمكن تستغربيني .. أوعي تمشي و تسيبيني .. قبل ما أخلص كلام".



أغنية "عدى الكلام" كلمات أمير طعيمة، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما.


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