20 معلومة تلخص تفاصيل العام الدراسي الجديد 2020/2021

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم كافة التفاصيل الخاصة بـ العام الدراسي الجديد 2020/2021 ، وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد نقاطا تلخص كافة التفاصيل المعلنة اليوم بخصوص العام الدراسي الجديد .
اقرأ ايضا |
* يبدأ العام الدراسي الجديد 2020-2021 يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020
* يبدأ الفصل الدراسي الأول من 17 أكتوبر 2020 حتى يوم 5 فبراير 2021 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا)
* تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 23 يناير 2021
* تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 وتنتهي يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا).
* يبدأ الفصل الدراسي الثاني من 20 فبراير 2021 حتى 17 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا).
* تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 15 مايو 2021
* تقام امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 29 مايو 2021
* تقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 19 يونيو 2021.
* ينتهي العام الدراسي الجديد يوم الخميس 24 يونيو 2021
*شكل ونظام الدراسة في العام الجديد قيد الدراسة حاليًا وسيتم إعلانه فور الانتهاء منه.
*سيتم الاعتماد خلاله على استخدام التكنولوجيا الحديثة في عملية التعلم
اقرأ ايضا|
* سيتم الاستفادة من المنصات التعليمية التي أطلقتها الوزارة لأبنائنا الطلاب منذ انتشار جائحة كورونا.
* المرحلة الثانوية في العام المقبل سوف تستفيد من وجود التابلت (بداية من الصف الأول وحتى الثالث الثانوي)
* سيكون نظام التقييم بالنظام المعدل بحيث يكون الامتحان على نفس مستوى الصعوبة وليس موحد في شكل الأسئلة
* بالنسبة لـ امتحان الثانوية العامة للعام المقبل 2020-2021، فسيتم تقسيم الطلاب في كل مادة إلى مجموعات سيتم أداء الامتحان إلكترونيا لكل مجموعة على حدة وفي أوقات مختلفة
* امتحانات الثانوية العامة 2021 ستكون بنظام "الكتاب المفتوح" الـ "open book" ومتساوي في درجة الصعوبة بما يضمن مبدأ تكافؤ الفرص.
*نظام التعليم الجديد 2.0 (والذي يطبق على صفوف رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الابتدائي)
* سيتم استخدام التكنولوجيا الحديثة في المرحلتين الإعدادية والثانوية وكذلك التعليم المدمج
* سيتم توفير برامج تدريب إلكترونية للمعلمين خلال الفترة المقبلة وذلك في إطار خطة تطوير المنظومة بأكملها.
* سيتم تعميم استخدام التكنولوجيا في التعليم خلال السنوات المقبلة للتغلب على مشاكل (الكثافة العددية، وعجز المعلمين).