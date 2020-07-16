20 معلومة تلخص تفاصيل العام الدراسي الجديد 2020/2021

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم كافة التفاصيل الخاصة بـ العام الدراسي الجديد 2020/2021 ، وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد نقاطا تلخص كافة التفاصيل المعلنة اليوم بخصوص العام الدراسي الجديد .





اقرأ ايضا |

* يبدأ العام الدراسي الجديد 2020-2021 يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020

* يبدأ الفصل الدراسي الأول من 17 أكتوبر 2020 حتى يوم 5 فبراير 2021 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا) * تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 23 يناير 2021

* تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 وتنتهي يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا).

* يبدأ الفصل الدراسي الثاني من 20 فبراير 2021 حتى 17 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا).

اقرأ ايضا | وزير التعليم يكشف ملامح امتحان الثانوية العامة للعام المقبل 2020-2021

* تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 15 مايو 2021

* تقام امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 29 مايو 2021

* تقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 19 يونيو 2021.

* ينتهي العام الدراسي الجديد يوم الخميس 24 يونيو 2021

*شكل ونظام الدراسة في العام الجديد قيد الدراسة حاليًا وسيتم إعلانه فور الانتهاء منه.

*سيتم الاعتماد خلاله على استخدام التكنولوجيا الحديثة في عملية التعلم





اقرأ ايضا|

* سيتم الاستفادة من المنصات التعليمية التي أطلقتها الوزارة لأبنائنا الطلاب منذ انتشار جائحة كورونا.

* المرحلة الثانوية في العام المقبل سوف تستفيد من وجود التابلت (بداية من الصف الأول وحتى الثالث الثانوي)

* سيكون نظام التقييم بالنظام المعدل بحيث يكون الامتحان على نفس مستوى الصعوبة وليس موحد في شكل الأسئلة

* بالنسبة لـ امتحان الثانوية العامة للعام المقبل 2020-2021، فسيتم تقسيم الطلاب في كل مادة إلى مجموعات سيتم أداء الامتحان إلكترونيا لكل مجموعة على حدة وفي أوقات مختلفة

* امتحانات الثانوية العامة 2021 ستكون بنظام "الكتاب المفتوح" الـ "open book" ومتساوي في درجة الصعوبة بما يضمن مبدأ تكافؤ الفرص.

*نظام التعليم الجديد 2.0 (والذي يطبق على صفوف رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الابتدائي)

* سيتم استخدام التكنولوجيا الحديثة في المرحلتين الإعدادية والثانوية وكذلك التعليم المدمج

* سيتم توفير برامج تدريب إلكترونية للمعلمين خلال الفترة المقبلة وذلك في إطار خطة تطوير المنظومة بأكملها.