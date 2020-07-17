عجلة السلام..دمياطي يحول دراجته لطائرة حربية حبا في الرئيس السيسي .. فيديو

، مستمعا لأغانى الوطنية ،ويلتف حوله الأطفال والشباب للتصوير مع دراجته المحاطة بصور للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وكتابة العبارات المؤيدة للرئيس وللجيش ،





انه المواطن على حسن ندا ،يعمل مصور متجول ،يعشق التصوير كما يعشق الرئيس السيسي ومن حين لاخر يبدع في تغير شكل الدراجة ويفضل شكل الطائرة الحربية وحول دراجته الى دراجة على شكل طائرة حربية واطلق عليها "عجلة السلام" .





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ألتقت عدسة "صدى البلد" بصاحب الدراجة على حسن ندا ، يعمل مصور وهو ابن مدينة دمياط والذى اصبح حديث الشارع الدمياطى بسبب دراجتة التى حولها الى شكل طائرة ويتجول في شوارع دمياط وراس البر ويقوم باذاعه الاغانى الوطنية بالدراجة ويلتفت حولة الاطفال والشباب لالتقاط الصورالتذكارية مع الدراجة.





يقول، على :" اعمل في تصنيع الدراجات وتحويلها الى اشكال طائرات منذ سن الثانية عشر واهوى ذلك حبا في جيش بلدى ، كما ان تشجيع المواطنين لى وحرصهم على التقاط الصور التذكارية معى ومع الدراجة ،شجعنى اكثر على الابتكار من حين لاخر في تغير شكل الدراجة".





وأشار إلى حبه الشديد للرئيس السيسي والجيش المصري فهو يحرص على اعلان حبه للرئيس وتأييده للجيش بعبارات التأييد الذى يكتبها على الدراجة وصور الرئيس المنتشرة على الدراجة وتجوله داخل راس البر خلال شهور الصيف جعلى الاطفال يلتقطون الصور السيلفى معه ويطالبون بقيادة الدراجة ولكنه يكتفي بالتقاط الصور حرصا على سلامتهم من قيادة الدراجة.





وأوضح ان رجال ادارة المرور بدمياط والضباط يتعاونون معه عندما يشاهدونه يسير بالدراجة بل في اغلب الاحيان يقومون بتصويرها ولا يقوم احد بايقافه او تحرير مخالفة مرورية له.





واختتم حديثة امنيته الوحيدة بان يقابل الرئيس عبدالفتاح السيسي وان يهديه الدراجة التى يمتلكها حبا له و للجيش المصري.







