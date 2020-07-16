محافظ دمياط ورئيس قطاع الآثار الإسلامية يناقشان تطوير طابية عرابي وجسر الحضارة

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، بمكتبها اليوم الخميس، الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية والسفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة.





حيث تناول اللقاء الذى جاء بحضور، أحمد أمان منسق عام مكتبات مصر العامة وعدد من القيادات بوزارة الآثار، الخطوات الخاصة بتطوير وترميم طابية عرابى بمدينة عزبة البرج والتى تم تأسيسها عام ١٨٧٩ م لتصبح إحدى القلاع الحربية الهامة لموقعها المُتميز عند مدخل نهر النيل.





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وأوضحت المحافظ، أنه تم الاتفاق على وضع دراسة محددة تتضمن إجراءات تنفيذ تلك المبادرة للحفاظ على ذلك الأثر الهام، كما تم مناقشة آليات إحياء كوبرى دمياط التاريخى " جسر الحضارة" والذى يعد من أقدم الكبارى التاريخية ومعلمًا هامًا من معالم محافظة دمياط ، إذ يرجع تأسيسه إلى عام ١٨٩٠ م .





كما تم نقله بوسط منطقة كورنيش النيل أمام مكتبة مصر العامة عام ٢٠٠٧ م فى عهد الدكتور محمد فتحى البرادعى محافظ دمياط الأسبق، ليصبح بعد تطويره وتجديده مزارًا سياحيًا وملتقى الوزراء و المثقفين و مكانًا هامًا لعقد المؤتمرات و الندوات.



