ريال مدريد ضد فياريال .. كريم بنزيما يسجل الأول لصالح الملكي

سجل فريق ريال مدريد الهدف الأول في شباك ضيفه فياريال في المباراة التي تجمع الفريقين الان، ضمن منافسات الجولة الـ 37، من مسابقة الدوري الإسباني.





وجاء الهدف مع الدقيقة 29 من تمريرة بينية من لوكا مودريتش وصلت إلى بنزيما الذي سددها بين أقدام حارس فياريال بسهولة.



