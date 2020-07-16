AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ريال مدريد ضد فياريال .. كريم بنزيما يسجل الأول لصالح الملكي

الخميس 16/يوليه/2020 - 09:48 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
سجل فريق ريال مدريد الهدف الأول في شباك ضيفه فياريال في المباراة التي تجمع الفريقين الان، ضمن منافسات الجولة الـ 37، من مسابقة الدوري الإسباني. 

وجاء الهدف مع الدقيقة 29 من تمريرة بينية من لوكا مودريتش وصلت إلى بنزيما الذي سددها بين أقدام حارس فياريال بسهولة.

ويحتاج ريال مدريد إلى ثلاث نقاط من مباراتين لحسم لقب الدوري رسميا، أو هزيمة برشلونة أمام أساسونا في مباراة اليوم التي ستقام في نفس التوقيت لحسم لقب الليجا. 


في المقابل يسعى فياريال ريال لتحقيق نتيجة إيجابية في مبارة اليوم، للحفاظ على كامل حظوظه في إنهاء الموسم في المركز الخامس. 

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب  مسابقة الدوري الإسباني برصيد 83 نقطة بفارق 4 نقاط عن برشلونة صاحب  المركز الثاني، بينما يتواجد أوساسونا في المركزا لـ 11 بـ 48 نقطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موعد مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

لقاء الفرصة الأخيرة.. برشلونة يستضيف أوساسونا بـ الدوري الإسباني

ليلة الحسم.. ريال مدريد يستدرج فياريال لاقتناص لقب الدوري الإسباني رسميًا

ليلة التتويج.. موعد مباراة ريال مدريد وفياريال بـ الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة فياريال بـ الدروي الإسباني

بـ 6 سيناريوهات.. ريال مدريد بطلا لـ الدوري الإسباني

ترشيحاتنا

مصطفى الفقي يعلن مفاجأة: سد النهضة مبني على أراض تابعة لـ مملكة مصر

لتشجيع المنتج المحلي.. مقترح برلماني بـ600 جنيه منحة إضافية على بطاقات التموين

أمينة خليل وياسمين صبري الأبرز.. الفستان الأبيض اختيار النجمات لحفلات الزفاف المنزلية

صور قُبلة البطل لزوجته.. زوج سلاف فواخرجي يرد على المنتقدين

2.5%.. زكاة عجول التسمين في هذه الحالة

حتيتة: المركزي الليبي حوّل ودائع ضخمة إلى بنوك التنمية في إثيوبيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التين البرشومى.. فوائد لا تعلمها عنه

خصلة شعر كادت أن تبتر أصابع رضيعها.. سيدة توجه تحذيرا مهما للآباء والأمهات

بفستان أبيض.. زوجة كريم فهمى تبهر الجمهور بأنوثتها