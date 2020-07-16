ريال مدريد ضد فياريال .. كريم بنزيما يسجل الأول لصالح الملكي

سجل فريق ريال مدريد الهدف الأول في شباك ضيفه فياريال في المباراة التي تجمع الفريقين الان، ضمن منافسات الجولة الـ 37، من مسابقة الدوري الإسباني.
وجاء الهدف مع الدقيقة 29 من تمريرة بينية من لوكا مودريتش وصلت إلى بنزيما الذي سددها بين أقدام حارس فياريال بسهولة.
ويحتاج ريال مدريد إلى ثلاث نقاط من مباراتين لحسم لقب الدوري رسميا، أو هزيمة برشلونة
أمام أساسونا في مباراة اليوم التي ستقام في نفس التوقيت لحسم لقب الليجا.
في المقابل يسعى فياريال ريال لتحقيق نتيجة إيجابية في مبارة اليوم، للحفاظ على كامل حظوظه في إنهاء الموسم في المركز الخامس.
ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 83 نقطة بفارق 4 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد أوساسونا في المركزا لـ 11 بـ 48 نقطة.