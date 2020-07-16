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رياضة

بالفيديو .. احتفالات لاعبي ريال مدريد للتتويج بـ الليجا الـ34

الخميس 16/يوليه/2020 - 11:43 م
صدى البلد
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أحمد هاني
حقق فريق ريال مدريد لقب الدوري الإسباني بعد الفوز الصعب بهدفين مقابل هدف على ضيفه فياريال في المباراة التي جمعت الفريقين ، ضمن منافسات الجولة الـ37، من مسابقة "الليجا". 


وجاء الهدف الأول مع الدقيقة 29 من تمريرة بينية من لوكا مودريتش وصلت إلى بنزيما الذي سددها بين أقدام حارس فياريال بسهولة.


وعزز الدولي الفرنسي بنزيما الهدف الثاني فى الدقيقة 77 من زمن اللقاء، عن طريق ركلة جزاء، لتصبح النتيجة تقدم ريال مدريد، ثم سجل الضيوف هدف تقليص الفارق مع الشوط الثاني.



وحقق ريال مدريد لقب الدوري 34 للنادي، والأول لزيدان منذ 2017 عندما كان أيضا في قيادة الفريق.



واحتفل لاعبو الريال داخل أرضية ملعب "ألفريدو دى ستيفانو"، مرتدين أقمصة خاصة تحمل رقم 34 وهو رقم التتويج بالدوري.



كما نجح ريال مدريد في التتويج بلقب الدوري الإسباني 34 مرة، متفوقًا على برشلونة صاحب الـ 26 لقبًا.



وفشل برشلونة في الاحتفاظ بلقبه للمرة الثالثة على التوالي، ليعود ريال مدريد من جديد لمنصات التتويج بالبطولة المحلية عن جدارة واستحقاق.



الفوز جعل ريال مدريد يتصدر  جدول ترتيب  مسابقة الدوري الإسباني برصيد 86 نقطة بفارق 4 نقاط عن برشلونة صاحب  المركز الثاني.


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