القصة الكاملة بين محمد رمضان والطيار.. بدأت بفيديو على الطائرة وانتهت بحبس نمبر وان

عاقبت محكمة جنح الدقى، الفنان محمد رمضان، بالحبس سنة وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه لاتهامه بنشر فيديوهات على موقع "الإنترنت" تمس وتسيء إلى الطيار أشرف أبو اليسر، المعروف إعلاميًا بـ"الطيار الموقوف" بعد أن كان مقررا جلسة اليوم للنطق بالحكم فمدت المحكمة الأجل للغد.





رمضان والطيار





بداية الأزمة كانت في أكتوبر الماضي، عندما نشر الفنان محمد رمضان، صورة ومقطع فيديو من داخل كابينة قيادة الطائرة التابعة لإحدى شركات الطيران الخاصة، وظهر خلال الفيديو صوت خلفي لأحد الأشخاص المتواجدين الذي قال: "محمد رمضان هو اللي سايق بينا الطيارة دلوقتي"، فيما قال رمضان في الفيديو: "إحنا في تجربة الأولى من نوعها، هقوم أسوق الطيارة، أول مرة أسوق الطيارة، ثقة في الله نجاح





أزمة وفصل





بعد صدور قرار فصله، عبر الكابتن أشرف أبو اليسر عن استيائه وخرج للحديث على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر مقطع فيديو، أوضح فيه أنّه ظل مدة يحاول التواصل مع الفنان محمد رمضان ومستشاره القانوني لكن دون جدوى ولم يستطع التواصل معه، لافتا إلى أنّه اضطر للحديث عبر "السوشيال ميديا" قبل أن تُنسى الأزمة، بحسب وصفه، خاصة أنّه لم يجد طريقة للحل بشكل ودي، كما تطرق للحديث عن أزمة مساعده الذي سحبت رخصته ولم يكن له أي ذنب.





اتهام رمضان بالإساءة





أقام المحامى مجدى حلمى، دعوى ضد الفنان محمد رمضان، لنشره فيديوهات مستغلًا شبكة الإنترنت بطريقة تؤدي إلى توجيه الجمهور والرأي العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة الطيار أشرف أبو اليسر، وأنه ادعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 ملايين ونصف، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى.





تعويض ٢٥ مليون جنيه







