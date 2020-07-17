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فن

فى حمام سباحة .. شيما صابر تقضي إجازة الصيف بصحبة زوجها

الجمعة 17/يوليه/2020 - 04:31 ص
رامي صبري وزوجته
رامي صبري وزوجته
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محمد بدران
نشرت المذيعة شيما صابر صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت شيما صابر داخل حمام سباحة برفقة زوجها رامى صبرى لاعب انبي خلال قضاء إجازتها الصيفية ترتدي ملابس البحر، ورفعت شعرها الأصفر للخلف.

وعقد رامي صبري لاعب الفريق الأول بنادي إنبي، مؤخرًا، قرانه على الإعلامية شيما صابر الشهيرة بـ "مذيعة الكورة"، وذلك في حفل صغير في  إحدى الفيلات في وجود العائلتين.

ويعد رامي صبري قائدًا لنادي إنبي، وشارك معه في 16 مباراة هذا الموسم، وأحرز 4 أهداف معه ، قبل توقف الدوري بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن وزير الرياضة، أعلن أن منافسات الدوري ستبدأ يوم 20 يوليو لتعود الحياة إلى كرة القدم المصرية مجددا.

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