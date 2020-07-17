حسام الدين فوزي: تطوير محافظة القاهرة يتصدر اهتمامات الرئيس السيسي.. فيديو

قال الدكتور حسام الدين فوزى ، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية،إن الدولة المصرية نفذت مؤخرأ العديد من المشروعات القومية فى جميع المجالات .





وأوضح فوزي،خلال لقائه مع الإعلامية جومانا ماهر ، ببرنامج صباح الخير يا مصر ، أن الحكومة المصرية خلال ال 6 سنوات الماضية أنجزت مشروعات متعددة على رأسها القضاء على العشوائيات ، الاستزراع السمكى ، الصوب الزراعية ، ومشروعات طرق وكبارى ..





وأكد الدكتور حسام الدين فوزى،أنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم وهو يعزم على خلق روح جديدة لمصر شعارها التنمية والبناء .





وأشار إلى أن تطوير محافظة القاهرة كانت على رأس أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسى خاصة وأن الأخيرة تمتلك أكبر عدد سكان بمحافظات الجمهورية .





وتابع الدكتور حسام الدين فوزى ، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية ، أن محافظة القاهرة شهدت طفرة كبيرة فى مجال الطرق والكبارى ..