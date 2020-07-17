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حسام الدين فوزي: تطوير محافظة القاهرة يتصدر اهتمامات الرئيس السيسي.. فيديو

الجمعة 17/يوليه/2020 - 10:08 ص
نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة
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شيرين عادل
قال الدكتور حسام الدين فوزى ، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية،إن الدولة المصرية نفذت مؤخرأ العديد من المشروعات القومية فى جميع المجالات . 

وأوضح فوزي،خلال لقائه مع الإعلامية جومانا ماهر ، ببرنامج صباح الخير يا مصر ، أن الحكومة المصرية خلال ال 6   سنوات الماضية أنجزت مشروعات متعددة على رأسها القضاء على العشوائيات ، الاستزراع السمكى ، الصوب الزراعية ، ومشروعات طرق وكبارى .. 

وأكد الدكتور حسام الدين فوزى،أنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم وهو يعزم على خلق روح جديدة لمصر شعارها التنمية والبناء .

وأشار إلى أن تطوير  محافظة القاهرة كانت على رأس أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسى  خاصة  وأن الأخيرة تمتلك أكبر عدد سكان بمحافظات الجمهورية .

وتابع  الدكتور حسام الدين فوزى ، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية ، أن محافظة القاهرة شهدت طفرة كبيرة فى مجال الطرق والكبارى  ..
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