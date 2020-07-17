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أخبار العالم

أخر كلام.. الإمارات: 20 يوليو موعد الانطلاق للمريخ

الجمعة 17/يوليه/2020 - 09:54 ص
مسبار الأمل
مسبار الأمل
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محمود نوفل

كشفت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء أنه تقرر مبدئيًا أن يكون إطلاق مهمة الإمارات للمريخ في 20 يوليو الجاري في تمام الساعة 1:58 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

واوضحت الوكالة وفق ماذكرته صحيفة الإمارات اليوم أن هذا الموعد يمكن أن يتغير تبعًا لتطورات الأحوال الجوية في جزيرة تانيغاشيما مركز إطلاق الصاروخ الذي يحمل مسبار الأمل في اليابان.

جدير بالذكر ان وكالة الفضاء الإماراتية كانت قد أعلنت عن تأجيل إطلاق مسبار الأمل، أول مهمة عربية لاستكشاف المريخ، من تاريخ 17 يوليو 2020 إلى موعد جديد في شهر يوليو الجاري، لافتة إلى أنه سيتم الإعلان عن الموعد الجديد خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وكان عمران شرف، مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل" ، قد أعلن عن تأجيل إطلاق المسبار حماية له وحفاظا على جهود سنوات من العمل وذلك نظرا لحالة عدم الإستقرار التي تشهدها اليابان خلال الفترة الحالية نتيجة تقلبات الطقس في البلاد.
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