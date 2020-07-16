AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تحديد موعد جديد لإطلاق مسبار الأمل الإماراتي إلى المريخ

الخميس 16/يوليه/2020 - 09:21 ص
مسبار الأمل الإماراتي
مسبار الأمل الإماراتي
Advertisements
أحمد محرم
أعلنت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء تحديد الفترة من 20 إلى 22 يوليو موعدًا لإطلاق "مسبار الأمل" الإماراتي إلى المريخ.

وأوضحت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء أن استمرار الأمطار الرعدية والسحب الركامية وعدم استقرار الأحوال الجوية في جزيرة تانيجاشيما وراء تأجيل إطلاق الصاروخ الذي يحمل "مسبار الأمل" عن موعده الأصلي في 15 يوليو ثم موعده المعدل في 17 يوليو.


وكان عمران شرف، مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل" ، قد أعلن عن تأجيل إطلاق المسبار حماية له وحفاظا على جهود سنوات من العمل وذلك نظرا لحالة عدم الإستقرار التي تشهدها اليابان خلال الفترة الحالية نتيجة تقلبات الطقس في البلاد.

وقال في تصريحات صحفية له إنه من الممكن اللجوء إلى التأجيل مرة أخرى إذ لم تستقر الأحوال الجوية في طوكيو، مشيرا إلى أن هناك اختلافا في معايير الإطلاق ما بين الشركة المنتجة للمسبار وبين الفريق الإماراتي المعني بحلم " الأمل " ولذا فإنه من الضروري التوافق بين الجميع واتخاذ قرار واحد قبل الإنطلاق.

وأشار "عمران شرف " إلي أن نافذة إطلاق "مسبار الأمل" مستمرة حتى الثالث من أغسطس المقبل، وهناك عوامل تقنية بجانب حالة الجو تحددان مدة تأجيل الإطلاق، لافتا إلى أن تأجيل إطلاق المسبار يعني تغيير خطط انفصال المسبار وتوقيته كما أن آلية الاتصال لاستقبال الإشارات تغيرت هي الأخرى، لذلك يجب تفعيل ذلك مرة أخرى وهو ما يقوم به الفريق حاليًا.

وأضاف قائلا " المسبار كل يوم له خطة إطلاق مختلفة بحسب المعطيات الجديدة ولا يوجد عدد معين لإعادة مرات الإطلاق طالما كان داخل نافذة الإطلاق المحددة بين 15 يوليو و3 أغسطس".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مسبار الأمل.. ولي عهد أبوظبي يغير صورة حساباته الشخصية لأول مرة منذ 11 عاما

أول مهمة عربية..تأجيل إطلاق مسبار الأمل الإماراتي لاستكشاف المريخ

في رحلة تمتد لـ 60 مليون كم .. الإمارات أول دولة عربية وإسلامية تطلق مسبارا إلى المريخ | صور

الإمارات تؤجل إطلاق مسبار الأمل للمرة الثانية خلال 24 ساعة.. ما السبب؟

ترشيحاتنا

اليوم.. الكاف يعلن البلد المستضيف لـ مباريات دوري أبطال أفريقيا

ليلة الحسم.. ريال مدريد يستدرج فياريال لاقتناص لقب الدوري الإسباني رسميًا

إصابة 11 حالة جديدة بفيروس كورونا ووفاة اثنتين في الوادي الجديد

أسعار الدولار اليوم الخميس 15 يوليو في بنوك مصر

بهذا الفعل تخسر خير الدنيا والآخرة.. تعرف عليه

مفيش بندق تعالى كُل فسدق.. شيكابالا يسخر من خالد الغندور.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رانيا يوسف وليلى علوي وروبي الأبرز.. شاهد إطلالات النجمات خلال أسبوع

7 ماسكات طبيعة لعلاج تقصف ومشاكل الشعر

سيارة يونانية خارقة قوتها 3000 حصان.. فيديو وصور