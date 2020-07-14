الإمارات تستعد لإطلاق أول مهمة فضائية في العالم العربي إلى المريخ

تستعد الإمارات العربية المتحدة لإطلاق أول مهمة فضائية إلى المريخ، والتي ستصبح أول رحلة تنطلق من العالم العربي إلى كوكب آخر.





ووفقا لمجلة سايس أليرت العلمية، تسمى هذه المهمة بـ «مسبار الامل» وستسغرق سبعة أشهر من السفر للوصول إلى الكوكب الأحمر، وسيدرس رجال الفضاء من خلالها الغلاف الجوي لكوكب المريخ من خلال مراقبة كيفية تفاعله مع الرياح الشمسية وتتبع فقد لغازي الهيدروجين والأكسجين.





وسيكون الهدف من هذه المهمة رسم خريطة عالمية لمناخ الكوكب عبر سنة كاملة على كوكب المريخ، وستكون هذه أول صورة من نوعها للبشر عن جو المريخ.





وقالت سارة العميري رئيسة قسم العلوم في البعثة ووزيرة العلوم المتقدمة في الإمارات لمجلة " نيتشر"، أن الفريق سيكون قادرا على تغطية المريخ بأكملها على مدار عام كامل.





ويتخذ مدار كوكب المريخ شكلا بيضاويا، وسيقوم رجال المهمة بتوثيق الكوكب بأكمله في كل جوانبه التي تبلغ مدتها 55 ساعة.





ومن جانبه قال ريتشارد زوريك، كبير العلماء في مكتب برنامج المريخ في مختبر الدفع التابع لوكالة ناسا، أن الإماراتيين كانوا حريصين التطبيق العملي لمظاهر التكنولوجيا، والمساهمة في الفهم العلمي للمريخ.





وكان من المقرر أن يبدأ المسبار من مركز (تيناجاشيما) الفضائي في اليابان، في وقت مبكر من صباح الأربعاء، وتم تأجيل إطلاقه إلى الجمعة 17 يوليو بسبب سوء الأحوال الجوية في اليابان، وتعد واحدة من ثلاث بعثات تستعد للإطلاق إلى المريخ في الأسابيع الاخيرة من شهر يوليو.





ويذكر أن تخطط وكالة ناسا لإطلاق مركبة في 30 يوليو، وتستعد الصين لإطلاق مركبتها الفضائية إلى جانب مركبة فضائية دول حول المريخ، قبل انتهاء الشهر الجاري.





وفي حالة إطلاق الرحلة بنجاح، سيصل مسبار الأمل إلى المريخ بحلول فبراير 2021، وسيدرس الكوكب بالكامل من أعلى لمدة عامين.