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نائب محافظ القاهرة: بعض المواطنين استغلوا فترات الحظر في البناء المخالف.. فيديو

الجمعة 17/يوليه/2020 - 10:29 ص
ازالة تعديات
ازالة تعديات
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شيرين عادل
قال الدكتور حسام الدين فوزى ، نائب محافظة القاهرة للمنطقة الشمالية،إن بعض المواطنين استغلوا أزمة كورونا وفترات الحظر للبناء غير المخطط أو العشوائي.

وأوضح نائب محافظ القاهرة ،  خلال لقائه مع الإعلامية جومانا ماهر ، ببرنامج صباح الخير يا مصر ، أن محافظة القاهرة تلقت تكليفات  من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصدى لظاهرة البناء غير المخطط " العشوائى".

وأشار الدكتور حسام الدين فوزى ، إلى أن المحافظ كثف اجتماعاته بصفة دورية للقضاء على كافة التعديات بكافة أحياء  محافظة القاهرة جراء أزمة فيروس كورونا . 

ولفت نائب محافظ القاهرة ، إلى أن خطة المحافظة اعتمدت على القضاء على المناطق غير الآمنة " العشوائيات " بالإضافة للتصدى للتعديات ومخالفات البناء على الأراضى.

وتابع  الدكتور حسام الدين فوزى ، نائب محافظة القاهرة للمنطقة الشمالية ،أن محافظ القاهرة وجهت بالإزالات الفورية والقضاء على ظاهرة البناء العشوائي.
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