نائب محافظ القاهرة: بعض المواطنين استغلوا فترات الحظر في البناء المخالف.. فيديو

قال الدكتور حسام الدين فوزى ، نائب محافظة القاهرة للمنطقة الشمالية،إن بعض المواطنين استغلوا أزمة كورونا وفترات الحظر للبناء غير المخطط أو العشوائي.





وأوضح نائب محافظ القاهرة ، خلال لقائه مع الإعلامية جومانا ماهر ، ببرنامج صباح الخير يا مصر ، أن محافظة القاهرة تلقت تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصدى لظاهرة البناء غير المخطط " العشوائى".





وأشار الدكتور حسام الدين فوزى ، إلى أن المحافظ كثف اجتماعاته بصفة دورية للقضاء على كافة التعديات بكافة أحياء محافظة القاهرة جراء أزمة فيروس كورونا .





ولفت نائب محافظ القاهرة ، إلى أن خطة المحافظة اعتمدت على القضاء على المناطق غير الآمنة " العشوائيات " بالإضافة للتصدى للتعديات ومخالفات البناء على الأراضى.





وتابع الدكتور حسام الدين فوزى ، نائب محافظة القاهرة للمنطقة الشمالية ،أن محافظ القاهرة وجهت بالإزالات الفورية والقضاء على ظاهرة البناء العشوائي.