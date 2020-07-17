نائب محافظ القاهرة: إقبال كثيف للمواطنين على ديوان المحافظة لسداد قيمة التصالح في مخالفات البناء.. فيديو

قال الدكتور حسام الدين فوزى، نائب محافظة القاهرة للمنطقة الشمالية: إن الدولة تتصدى بحزم لكافة التعديات على كافة الأراضى.





وأوضح نائب محافظ القاهرة، خلال لقائه مع الإعلامية جومانا ماهر، ببرنامج صباح الخير يا مصر، أن كل حى من المحافظة يشهد يوميا عمليات إزالة للتعديات المخالفة.





وأشار الدكتور حسام الدين فوزى، إلى أن جهود الدولة لإزالة التعديات المخالفة وجهت المواطنين لقانون التصالحات الذي أقرته الدولة المصرية.





ولفت نائب محافظ القاهرة، إلى أن ديوان المحافظة يشهد يوميأ إقبال من المواطنين لدفع قيمة التصالحات في مخالفات البناء.





وتابع الدكتور حسام الدين فوزى ، نائب محافظة القاهرة للمنطقة الشمالية ، أن محافظة القاهرة شهدت طفرة كبيرة بمجال ملف تطوير العشوائيات والطرق .