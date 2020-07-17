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أخبار العالم

من 15 إلى 12 دولة.. الاتحاد الأوروبي يقلص عدد الدول المسموح لرعاياها بدخولها

الجمعة 17/يوليه/2020 - 10:48 ص
علم الاتحاد الأوروبي
علم الاتحاد الأوروبي
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أحمد محرم
نقلت قناة "العربية" عن الاتحاد الأوروبي إعلانه خفض عدد الدول المسموح لرعاياها بدخولها من 15 دولة إلى 12 دولة.

وبحسب قناة "فرانس 24"، يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الجمعة لمناقشة خطة إنعاش اقتصادي إثر المخاطر التي تتهدد الاتحاد بالوقوع في براثن ركود تاريخي جراء أزمة فيروس كورونا المستجد. 


وتبلغ قيمة خطة الإنعاش 750 مليار يورو تتوزع بين القروض والمساعدات، وينتظر أن تكون المفاوضات شاقة وغير محسومة النتائج نظرا لرفض عدة دول تقديم مساعدات كبيرة للدول المتضررة وتحبذ تقديم القروض لدول جنوب الاتحاد مثل إيطاليا وإسبانيا.

وتضاف هذه الخطة إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي لفترة 2021-2027 البالغة قيمتها 1074 مليار يورو والتي يتحتم على القادة الاتفاق عليها في الأسابيع أو الأشهر المقبلة.

وهذه أول مرة يلتقي قادة الاتحاد في بروكسل منذ ظهور فيروس كورونا المستجد في أوروبا وما تلاه من تدابير حجر ارغمتهم على التواصل عبر الفيديو. وانتهى لقاؤهم الأخير في 20 فبراير بفشل رغم أن المحادثات بينهم كانت تقتصر على ميزانية الاتحاد الأوروبي لفترة 2021-2027.

وشدد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الذي سيترأس القمة الضغط على المشاركين، فحض رؤساء الدول والحكومات في الدعوة الموجهة إليهم مساء الأربعاء على التوصل إلى تسوية لدعم الاقتصاد بمواجهة وباء كوفيد-19.
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