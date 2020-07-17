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رياضة

استعدادا للدوري.. لجنة الحكام تدفع بوجوه جديدة في الإعداد البدني بالمعسكرات

الجمعة 17/يوليه/2020 - 11:32 ص
وجيه أحمد وعزب حجاج
وجيه أحمد وعزب حجاج
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يسري غازي
قررت اللجنة الرئيسية للحكام فى اتحاد الكرة التمسك بمسئول الاعداد البدني فى اللجنة صالح عبدالحميد والاستمرار فى منصبه.

كانت اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أسندت مهام القائمين بأعمال لجنة الحكام الرئيسية فى الجبلاية إلى الثنائى وجيه أحمد والدكتور عزب حجاج عقب استقالة جمال الغندور من منصبه.

وتمسك الثنائى وجيه أحمد والدكتور عزب حجاج القائمين بأعمال لجنة الحكام باستمرار صالح عبدالحميد خلال الفترة القادمة والاستعانة بخدماته وخبراته فى الاعداد البدني خلال معسكرات قضاة  الملاعب بعد عودة الدورى الممتاز.

كما قررت اللجنة الاستعانة بخدمات الثنائي محمد ابوخاطر وطارق سامى عقب اعتمادهم من قبل لجنة الحكام فى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف كمعدين بدني وذلك لإلقاء محاضرات اون لاين فى المعسكرات  الخاصة لحكام الدورى الممتاز. 

يذكر أن معسكر حكام تقنية الفيديو ال var سوف ينطلق على مدار يومي ٢٢ و٢٣ يوليو الجاري تحت إشراف الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا بمشاركة ٣٠ حكما.
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