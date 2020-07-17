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ديني

بث مباشر.. خطبة الجمعة من مسجد الفتاح العليم

الجمعة 17/يوليه/2020 - 12:14 م
مسجد الفتاح العليم
مسجد الفتاح العليم
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محمد شحتة
ينشر موقع صدى البلد، بثا مباشرا، لشعائر صلاة الجمعة من مسجد الفتاح العليم.

ورفع أذان الجمعة، المنشد اليدين، مصطفى عاطف، ويلقى الخطبة الشيخ الشحات العزازي، أحد علماء وزارة الأوقاف.

حددت وزارة الأوقاف المصرية موضوع: "مواسم الطاعات وأعمال وفضائل العشر الأول من ذي الحجة" ليكون موضوع خطبة الجمعة اليوم والتي ستقام بعدد محدود من المصلين بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها فقط.

وأكدت وزارة الأوقاف على إقامة الجمعة بذات الضوابط في الأسابيع الماضية مع رفع أذان النوازل ظهر الجمعة وصلاتها ظهرًا بالمنازل أو الرحال عدا الجمعة المقامة بمسجد السيدة نفيسة بالقاهرة.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قد كلف الدكتور أسامة فخري الجندي بأداء خطبة الجمعة والتي تقام بذات ضوابط إقامة الجمعة في الأسابيع الماضية ، مع رفع أذان النوازل ظهر الجمعة وصلاتها ظهرًا بالمنازل أو الرحال عدا الجمعة المقامة بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بالقاهرة.

ويأتي ذلك في ضوء الدفع بشباب الأئمة المتميزين والتمكين لهم في مفاصل العمل القيادي والدعوي بوزارة الأوقاف.


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