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فن

من رحلته بدبى.. أحمد فلوكس ينشر فيديو جديد عبر إنستجرام

الجمعة 17/يوليه/2020 - 03:05 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر الفنان أحمد فلوكس فيديو جديد له، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وظهر أحمد فلوكس فى الفيديو أثناء جولته فى دبى .

وإلتزم أحمد فلوكس بتعليمات الأمن والوقاية وظهر وهو مرتدى الكمامة بجانب أصدقائه .


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يذكر أن أحمد فلوكس أسس في الفترة الأخيرة شركة تعمل في عدة مجالات منها الإنتاج والسوشيال ميديا والعقارات والتوريدات وينشر بشكل مستمر صورا وفيديوهات له عبر السوشيال ميديا، خلال مباشرته لهذه الأعمال وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل كبير في شركته.

وشارك أحمد فلوكس مؤخرا في بطولة فيلم الممر مع الفنان أحمد عز وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج، والفيلم من إخراج شريف عرفة.

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