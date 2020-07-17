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أخبار العالم

الفلبين تسمح بدخول الأجانب أصحاب تأشيرات السفر طويلة الأجل اعتبارا من أول أغسطس

الجمعة 17/يوليه/2020 - 03:58 م
مطارات الفلبين
مطارات الفلبين
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أ ش أ
قال المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية، هاري روك، اليوم الجمعة، إن الفلبين سترفع حظر السفر عن الأجانب القادمين إليها ممن يحملون تأشيرات سفر طويلة الأجل اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل.

وأضاف المتحدث، حسبما نقلت صحيفة (فلبين ستار)، أنه رغم ذلك يظل دخول الأجانب للفلبين محدودًا، ويسمح بالدخول فقط لهؤلاء الذين يحملون تأشيرات سفر قائمة أو تأشيرات طويلة الأجل، ويشمل ذلك المقيمين الدائمين وأزواج المواطنين الفلبينيين وأطفالهم الذين لم يتجاوزوا 21 عامًا.

وأكد أنه لن يُسمح بدخول وافدين جدد ولن يتم إصدار تأشيرات جديدة، وستمنح أولوية الدخول للفلبينيين العاملين في الخارج والمواطنين الفلبينيين.
ويتعين على الوافدين أن إجراء اختبار الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا وأن يكون لديهم حجز مسبق في إحدى المرافق المخصصة للحجر الصحي.

وترتفع إصابات فيروس كورونا في الفلبين بسرعة كبيرة، حيث بلغت حصيلة الإصابات الأخيرة 61 ألفًا و266 إصابة، بعد تسجيل 2498 إصابة جديدة.
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