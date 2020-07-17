قبل عرضها على الجمعية العمومية.. 55 مليون جنيه فائض في ميزانية نادي الزمالك

كشف مصدر مطلع داخل نادى الزمالك أن الفائض فى ميزانية النادى، المقرر عرضها على الجمعية العمومية، يصل إلى ما يقرب من 55 مليون جنيه.





واضاف المصدر أنه سيتم عر ض الميزانية على أعضاء الجمعية العمومية فى الاجتماع المحدد له يومى 26 و 27 من شهر يوليو الجارى .





يأتي هذا بعدما تم الاتفاق على الموعد خلال اجتماع مجلس ادارة الزمالك الخميس قبل الماضى، وتأتى الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية لمناقشة ميزانية النادى، وخطة أعمال مجلس إدارة النادى للعام المالى المقبل، وتقرير مجلس الإدارة.





الجدير بالذكر أن لائحة نادي الزمالك تنص على الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية للنادى قبل انعقادها بـ 15 يومًا.





وتضمن جدول أعمال عمومية نادى الزمالك 11 بندًا وهى كالتالي :





التصديق على محضر الاجتماع السابق، والنظر فى تقرير مجلس الإدارة عن أعماله فى السنة المالية المنتهية، اعتماد مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة، تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآت، اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذى والمالى.





كما سيتم النظر فى الاقتراحات المقدمة من الأعضاء فى الموعد القانوني، وعرض زيادة رسوم اشتراك العضوية للأعضاء الجدد، وعرض تقرير مندوبى النادى فى حضور الجمعيات العمومية، عرض تقرير تقييم المطاعم وعرض مشاركة النادى فى المسابقات الخاصة المحترفين وإعلان نتيجة التصويت على اعتماد الميزانية والحساب الختامى عن العام المالى 2019-2020.



