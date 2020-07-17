ليس سهلا.. جوارديولا يعلق على فشل ليفربول في تحطيم إنجاز الـ100 نقطة





ويعد مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب جوارديولا أكثر فريقا في تاريخ البريميرليج تحقيقا للنقاط في موسم واحد، حيث إلى 100 نقطة في موسم 2017 - 2018.





وخسر ليفربول أمام آرسنال بنتيجة 2 - 1 ، في الجولة الماضية، ليتوقف رصيده عن النقطة 93، قبل جولتين من نهاية المسابقة.





وقال بيب جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي لمباراة آرسنال، المقرر لها غدا السبت، في نصف نهائي الاتحاد الإنجليزي:" الوصول إلى 100 نقطة ليس سهلا، بالتأكيد هذا الرقم سيتحطم مستقبلا، لكن هذا لا يلغي الاداء الرائع الذي قدمه ليفربول طوال الموسم الحالي".





وعن مواجهة آرسنال قال جوارديولا:" سنواجه خصما صعبا، أرسنال يقدم أداءا قتاليا مع أرتيتا".





وتابع:" أرتيتا هو الشخص المناسب لـ آرسنال، اذا سنحصل على الدعم المناسب، وسيعيد آرسنال إلى مكانته الطبيعية.





يذكر أن أرتيتا عمل مساعدا لـ جوارديولا في فريق مانشستر سيتي، قبل أن يرحل خلال الموسم الحالي لتولي القيادة الفنية للجانرز.













علق بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي على فشل ليفربول في الوصول إلى 100 نقطة أو أكثر، خلال الموسم الحالي بمسابقة الدوري الإنجليزي.