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رياضة

كنا الأفضل.. كلوب عقب هزيمة ليفربول أمام أرسنال: الخطأ وارد في كرة القدم

الخميس 16/يوليه/2020 - 04:38 ص
يورجن كلوب
يورجن كلوب
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ياسمين تيسير
علق يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي على هزيمة الفريق أمام أرسنال 1/ 2 في مباراة الدوري الإنجليزي، مؤكدا أن الخطأ أمر وارد في كرة القدم وهو ما حدث في المباراة.
 
وأضاف كلوب في تصريحات عقب المباراة، أن الفريق سيطر على المباراة وقدم أداء جيدا، لافتا إلى أن الفريق قدم موسما رائعا ولكن ما حدث اليوم مجرد خطأ بشري يحدث دائما ولكنه ليس بالأمر المفاجئ. 


وأكد أن نجوم الفريق اعترفوا بخطئهم ولم يتهربوا مطلقا من الاعتراف، مشددا على أن الفريق سيتعلم من الأخطاء.

خسر فريق ليفربول أمام مضيفه آرسنال بهدفين مقابل هدف، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الأسبوع الـ36 من الدوري الإنجليزي.

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