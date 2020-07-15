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رياضة

ملخص مباراة ليفربول وآرسنال.. وفرصة محمد صلاح الضائعة .. فيديو

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 11:32 م
صدى البلد
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أحمد هاني
خسر فريق ليفربول أمام مضيفه آرسنال بهدفين مقابل هدف، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الأسبوع الـ36 من الدوري الإنجليزي.


جاء هدف ليفربول من هجمة منظمة على الجبهة اليسرى بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها أندرو روبيرتسون بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها ساديو ماني من أمام المرمى بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل الشباك.


وتمكن اصحاب الارض من تسجيل التعادل بعد خطأ فادح من المدافع فيرجيل فان دايك في تمريرة الكرة للحارس أليسون استغله أليكساندر لاكازيت وتمكن من استخلاص الكرة ثم مراوغة الحارس قبل أن يسددها بالنهاية سهلة داخل الشباك الخالية.


ثم جاء هدف ارسنال الثاني من خطأ فادح من الحارس أليسون في تمرير الكرة لزميله أندرو روبيرتسون استغله أليكساندر لاكازيت ونجح في استخلاص الكرة ثم مررها بشكل عرضية لزميله ريس نيلسون الذي تمكن من ترويض الكرة بشكل جيد أمام المرمى ثم أطلق تسديدة قوية إلى داخل الشباك.


هدف محقق ضائع لليفربول مع الدقيقة 53 بعد عرضية متقنة من الجبهة اليمنى عن طريق ترينت ارنولد إلى داخل منطقة الجزاء تمكن محمد صلاح من ترويضها بشكل جيد أمام المرمى ثم راوغ المدافع ديفيد لويز بذكاء قبل أن يسددها بالنهاية تجاه الشباك لكن تألق من الحارس إيميليانو مارتينيز منع اهتزاز الشباك.


وتجمد رصيد ليفربول عند 93 نقطة في المركز الأول من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد حسمه اللقب والتتويج به لأول مرة منذ 30 عاما.

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