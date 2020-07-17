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رياضة

راجعوا هواتف أبنائكم قبل أن تتوسلوا إلينا.. مرتضى منصور يحذر أهالي المسيئين له

الجمعة 17/يوليه/2020 - 06:06 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
أكد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي أنه يتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد الخونة ومثيري الفتنة.

وقال رئيس النادي خلال جلسته مع أصحاب الجروبات والصفحات الزملكاوية إن هناك بعض الأشخاص قاموا بالسخرية من حديثه عن الضابط القطري الخسيس أبو سنيدة.

وتابع: "لو كنت أتحدث بالكذب أو بالباطل النائب العام المحترم يخرج علينا ببيان رسمي ينفي كل هذه الأمور، ذلك الضابط القطري  قال لي أكثر من مرة بأني سوف أوصل إلى نبرة صوتك وسأقوم بعمل حرب ضدك من جميع الطرق.

وأضاف: "قام بإرسال رسالة على هاتفي قائلا الحمدلله الفتنة اشتعلت، ومن هنا أقول للخطيب لن أسمح بعمل الفتنة في مصر، وأقول لجماهير نادي الزمالك المحترمين لا تنجرفوا خلف هذه المهاترات".

وشدد رئيس النادي على أنه يعلم دوره جيدًا نحو مصر، لذلك نحن ندعم بلدنا في حربها ضد الإرهاب ونساند بلدنا في جميع الملفات الهامة.

وتابع: "تلقيت بعض الرسائل المسيئة لشخصي من أشخاص غير محترمة، الهاتف بجميع الرسائل تم إرساله إلى مباحث الإنترنت، من أجل إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخطئ والقانون واضح في مثل هذه الأمور والسب من خلال وسائل التواصل الاجتماعي عقوبته الحبس لمدة ثلاثة سنوات، لذلك احذر جميع الأهالي من مراجعة هواتف أبنائهم قبل أن يأتوا يتوسلون إلينا بالتنازل".
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