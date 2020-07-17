على يخت وسط البحر.. شاهد أحدث صور لـ كريستيانو رونالدو وصديقته

شاركت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز صديقة نجم يوفنتوس الإيطالى كريستيانو رونالدو متابعيها صورة جديدة لها على موقع "انستجرام".





ظهرت "عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز" برفقة صديقها كريستيانو رونالدو على متن يخت وسط البحر بإطلالة صيفية على متن مركب ترتدى فستان أحمر جريء أثناء قضاء إجازتها الصيفية.







وعلقت صديقة كريستيانو رونالدو قائلة: "هل لي أن أستفيد من حبي".





كان رونالدو خسر السوبر الإيطالي مع يوفنتوس أمام لاتسيو في ديسمبر الماضي، ثم خسر كأس إيطاليا أمام نابولي، الشهر الماضي.





يذكر أن النشاط الكروي، عاد مؤخرا في إيطاليا، بدون حضور الجماهير، بعد توقف طويل، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

