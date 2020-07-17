خليك مؤدب يا ولد.. مرتضى منصور يوجه رسالة تحذيرية لـ كريم حسن شحاته

وقال رئيس الزمالك مهاجما كريم حسن شحاتة: ”خليك مؤدب يا ولد واللي بيكلمني مش أم سنيده”.

وحضر الاجتماع كل من هاني زادة وعلاء مقلد عضوا المجلس وشريف حسين المدير التنفيذي للنادي.





وتعد هذه الجلسة هي الثانية بين رئيس النادي وأصحاب الجروبات والصفحات وذلك لتوضيح العديد من الأمور الخاصة بالنادي.



