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رياضة

خليك مؤدب يا ولد.. مرتضى منصور يوجه رسالة تحذيرية لـ كريم حسن شحاته

الجمعة 17/يوليه/2020 - 07:41 م
مرتضي منصور وكريم
مرتضي منصور وكريم حسن شحاته
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القسم الرياضي
وجه المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هجوما حادا علي الإعلامي كريم حسن شحاتة مقدم البرامج بفضائية القلعة البيضاء الخاصة، خلال الاجتماع الذي عقد بمقر النادي رفقة أصحاب الصفحات والجروبات الزملكاوية.

وأكد مرتضى منصور خلال الاجتماع بأن دعوته للمسؤولين عن المجموعات والصفحات الزملكاوية من بلدنا مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي تأتي بعد الملفات الهامة التي تخوضها الدولة بجميع مؤسساتها خلال الفترة الأخيرة وليس من أجل دعمه كما يروج البعض.


وقال رئيس الزمالك مهاجما كريم حسن شحاتة: ”خليك مؤدب يا ولد واللي بيكلمني مش أم سنيده”.

وحضر الاجتماع كل من هاني زادة وعلاء مقلد عضوا المجلس وشريف حسين المدير التنفيذي للنادي. 

وتعد هذه الجلسة هي الثانية بين رئيس النادي وأصحاب الجروبات والصفحات وذلك لتوضيح العديد من الأمور الخاصة بالنادي.

يذكر أن جماهير الزمالك داعمة بشكل كبير لمجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور في كل القضايا وخاصة ملف نادي القرن.
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