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محافظات

كنت داخل ميت.. شاهد لحظة خروج آخر متعافى من كورونا بمستشفى كهرباء الإسماعيلية باكيًا

السبت 18/يوليه/2020 - 11:01 ص
لحظة خروج اخر متعافي
لحظة خروج اخر متعافي من كورونا بمستشفي كهرباء الاسماعيلية
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إنجي هيبة
أعلن مستشفى كهرباء الإسماعيلية مغادرة آخر مصاب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" من قسم العزل، بعد تعافيه التام.


ورصد "صدى البلد" خروج آخر مريض بالمستشفى، والذي وجه الشكر للأطقم الطبية، مؤكدا أنهم أعادوا إليه الحياة بفضل الله، قائلا: "كنت جاي ميت".


وقال الدكتور نزيه أحمد رفعت، مدير عام المستشفى، إن دخول مستشفى الكهرباء العزل الطبي استمر نحو شهر، وإن إجمالي عدد الإصابات الذي وصل للمستشفى 82 مصابا، تعافى منهم 43 مصابا، فيما تم عزل 36 حالة منزليا، وتوفي 3 أشخاص.


وكشف مدير عام مستشفى الكهرباء لـ"صدى البلد"، عن الترتيب لإقامة حفل كبير بنقابة الأطباء وبحضور الأطقم الطبية والتمريض للاحتفال بالإنجاز الذي حققه العاملون بالمستشفى وتقديرا لجهودهم خلال الفترة الصعبة التي مر بها الوطن، موجها الشكر لهم جميعا.


واحتفلت الأطقم الطبية بخروج آخر مصاب، مؤكدين أنهم لم يستقبلوا مصابين منذ فترة.


وقالت مصادر في مديرية صحة الإسماعيلية إن فيروس كورونا بدأ في الانحسار خلال الفترة الأخيرة، حيث قلت  نسبة عدد المصابين المترددين على المستشفيات.


وسجلت محافظة الإسماعيلية ضمن المحافظات الخمس الأقل إصابة، كما لم تسجل خلال الأسبوع الجاري إصابات جديدة، وهو ما يعتبره المعنيون بالقطاع الصحي والطبي مؤشرات إيجابية لانحسار انتشار الفيروس القاتل.


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كنت داخل ميت.. شاهد لحظة خروج آخر متعافى من كورونا بمستشفى كهرباء الإسماعيلية باكيًا
كنت داخل ميت.. شاهد لحظة خروج آخر متعافى من كورونا بمستشفى كهرباء الإسماعيلية باكيًا
كنت داخل ميت.. شاهد لحظة خروج آخر متعافى من كورونا بمستشفى كهرباء الإسماعيلية باكيًا
كنت داخل ميت.. شاهد لحظة خروج آخر متعافى من كورونا بمستشفى كهرباء الإسماعيلية باكيًا
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