من 10 سنوات.. علا الفارس تشارك متابعيها بصورة قديمة لها

شاركت الإعلامية الأردنية علا الفارس ، متابعيها عبر حسابها على إنستجرام، بصورة قديمة لها.
وظهرت علا الفارس بإطلالة محتشمة وجذابة للغاية، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها عبر تعليقاتهم.
وعلقت علا الفارس على صورتها ببعض الكلمات، وقالت :١٠ سنوات مرت على هذه الصورة .
وارتدت علا الفارس عباءة طويلة باللون الأسود بِقصَّة مختلفة من الأسفل، ومزينة ببعض الفصوص الصغير على كامل الجزء العلوي بأكمام طويلة، وهو ما أبرز من أنوثتها بشكل كبير.
ورفعت علا الفارس شعرها إلى الوراء "ذيل حصان"، وترك خصلات شعرها منسدلا على أحد جانبي اكتافها بطريقة ناعمة ومميزة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.
وأبرزت علا الفارس إطلالتها بوضع الماكياج، فقامت باختيار اللون الكشميري كأحمر الشفاه، والآي لاينر لتبرز من جمال عينيها.
وأكملت علا الفارس إطلالتها بارتداء الاكسسورت ، حيث اكتفت باختيار قرطين ناعمين باللون الفضي.
وأكملت علا الفارس إطلالتها بارتداء الاكسسورت ، حيث اكتفت باختيار قرطين ناعمين باللون الفضي.
وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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١٠ سنوات مرت على هذه الصورة .... Flashback #2010
A post shared by Ola Tahseen Al Fares ⚖️ (@olaalfares) on