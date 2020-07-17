من 10 سنوات.. علا الفارس تشارك متابعيها بصورة قديمة لها

وارتدت

عباءة طويلة باللون الأسود بِقصَّة مختلفة من الأسفل، ومزينة ببعض الفصوص الصغير على كامل الجزء العلوي بأكمام طويلة، وهو ما أبرز من أنوثتها بشكل كبير.



