بمكياج لافت.. علا الفارس تبهر متابعيها بإطلالة ناعمة

حرصت الإعلامية الأردنية علا الفارس على مشاركة متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت علا الفارس بإطلالة لافتة وجذابة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها عبر تعليقاتهم.
وارتدت علا الفارس بلوزة من الشيفون باللون الأسود بأكمام طويلة وهاي كول من الرقبة، وهو ما أبرز من أنوثتها بشكل كبير.
وتركت علا الفارس شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة بسيطة وجذابة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.
وأبرزت علا الفارس إطلالتها بوضع الماكياج، فقامت بإختيار الآي لاينر والماسكرا لتبرز جمال عينيها، مع وضع أحمر الشفاه الذي يتناسب مع إطلالتها.
وأكملت علا الفارس إطلالتها بارتداء الاكسسورت ، حيث اكتفت بأختيار قرطين ناعمين على شكل وردة باللون الفضي على اذنيها.
وأكملت علا الفارس إطلالتها بارتداء الاكسسورت ، حيث اكتفت بأختيار قرطين ناعمين على شكل وردة باللون الفضي على اذنيها.
وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..