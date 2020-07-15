بمكياج لافت.. علا الفارس تبهر متابعيها بإطلالة ناعمة

حرصت الإعلامية الأردنية

متابعيها

صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت

علا الفارس بإطلالة لافتة وجذابة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها عبر تعليقاتهم.