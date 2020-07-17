استشهاد ضابط كبير بالجيش العراقي في هجوم إرهابي شمالي بغداد

أعلن الجيش العراقي في بيان استشهاد ضابط كبير في هجوم إرهابي وقع شمالي العاصمة العراقية بغداد.





وذكرت خلية الإعلام الأمني التابعة للجيش العراقي أن هجومًا إرهابيًا استهدف سيارة عسكرية في منطقة ابن سينا بقضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد أسفر عن استشهاد قائد اللواء 59 بالجيش العراقي.









وأعرب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أمس الخميس، عن دعم بلاده للحكومة العراقية في مواجهة التحديات؛ معتبرا أن تحقيق سيادة العراق "أمر لا يمكن التفريط به".









ووفقا لوكالة "السومرية نيوز" العراقية، قال لودريان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين في بغداد، إن "زيارتنا إلى بغداد تهدف لدعم الحكومة في مواجهة التحديات"، مؤكدا: "ندعم القوات الأمنية في حربها ضد داعش ولن نتهاون أمام عدونا المشترك".





وشدد لودريان، على أن "تحقيق سيادة العراق أمر لا يمكن التفريط به"، مضيفا: "نتطلع إلى استعادة العراق دوره الريادي في خلق التوازن للشرق الأوسط".





ومن جانبه، أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين، أنه تطرق خلال مباحثاته مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، إلى دور الشركات الفرنسية، والعلاقات العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى ملف سجناء تنظيم "داعش".





وقال حسين خلال المؤتمر، إن "زيارة لودريان إلى بغداد تأتي في ظل تحديات أمنية واقتصادية يواجهها العراق".